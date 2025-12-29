Dopo un secolo, il ritorno del «Libro dei Re»: l’epopea che ha fondato l’identità persiana.
Luni Editrice riporta alla luce l’opera omnia del «Omero della Persia». Sei volumi, quattromila pagine e una revisione scientifica d’eccellenza per riscoprire il poema che ha forgiato l’identità di un popolo.
Immaginate un’opera sterminata, un “ecosistema” letterario di sessantamila versi che racchiude in sé l’ambizione enciclopedica delle Storie di Erodoto, la potenza linguistica della Divina Commedia e la profondità politica del Principe di Machiavelli. Per la civiltà iraniana, questo libro esiste: è lo Shāhnāmeh, il «Libro dei Re», composto da Abū l-Qāsim Firdusi tra il X e l’XI secolo.
Oggi, questo pilastro della letteratura universale torna nelle librerie italiane in una veste monumentale grazie a Luni Editrice, che ha curato un’edizione integrale in sei volumi, recuperando la storica traduzione di Italo Pizzi sotto la rigorosa revisione scientifica del Prof. Simone Cristoforetti.
Firdusi: Il Custode della Memoria Persiana
Nato nel 940 d.C. nel Khorasan da una famiglia di piccola nobiltà terriera, Firdusi crebbe in un’epoca di transizione turbolenta, segnata dalla caduta dell’Impero Sasanide e dall’avvento dell’Islam. Nonostante la conversione della sua famiglia alla fede musulmana , il poeta rimase profondamente legato alle radici persiane e alle leggende avite.
Lavorò allo Shāhnāmeh per decenni, terminandolo intorno al 1010 con lo scopo esplicito di preservare la lingua e la storia della Persia dall’oblio. Il poema non è solo una narrazione di regnanti e guerrieri, ma un atto di resistenza culturale: scritto in un persiano puro, quasi privo di infiltrazioni arabe, ha gettato le basi per la lingua persiana moderna.
Una Struttura Tripartita tra Mito e Storia
L’opera, come spiegato nell’introduzione del Prof. Cristoforetti, si articola in tre grandi nuclei che fondono il sacro al profano:
La sezione mitica (circa 2.000 versi): incentrata sul mito cosmogonico zoroastriano e sulle origini dell’umanità.
La sezione leggendaria (circa 30.000 versi): la parte più ampia, dove figure eroiche si muovono tra fatti storici e invenzioni poetiche.
La sezione storica (circa 28.000 versi): che ripercorre le cronache dai Parti ai Sasanidi fino alla conquista araba.
Attraverso questi versi, Firdusi non celebra semplicemente il potere, ma ne analizza la fragilità e la caducità, offrendo riflessioni morali e filosofiche sulla condizione umana.
Il Legame con l’Italia: Da Italo Pizzi a Simone Cristoforetti
Il legame tra lo Shāhnāmeh e l’Italia è storico. Fu proprio un italiano, Italo Pizzi (1849-1920), a realizzare tra il 1886 e il 1888 la prima e unica traduzione integrale dell’opera in una lingua europea. In pieno Risorgimento, il testo di Firdusi — che parlava di principi guerrieri e della fondazione di uno Stato — si prestò mirabilmente alla causa dell’unificazione italiana, rendendo il poeta persiano un “alleato simbolico” dei patrioti nostrani.
L’attuale edizione di Luni Editrice restituisce dignità a questo lavoro monumentale. Il Prof. Simone Cristoforetti (Università Ca’ Foscari di Venezia), tra i massimi esperti mondiali di Firdusi, ha revisionato il testo di Pizzi con estrema misura, garantendo una coerenza terminologica e una fedeltà concettuale che permettono al lettore contemporaneo di fruire dell’opera con precisione filologica senza perdere il fascino della resa poetica ottocentesca.
Un’Edizione di Sei volumi indivisibili per un totale di 4.112 pagine.
Un prezioso inserto di 16 pagine a colori nel primo volume, contenente le riproduzioni delle più antiche miniature dello Shāhnāmeh conosciute.
Lo Shāhnāmeh di Firdusi non è solo un libro da leggere, ma un “mondo” da abitare, un viaggio attraverso i secoli che ci ricorda come la poesia resti l’unico luogo capace di misurare l’umano tra il senso della grandezza e quello della perdita.
Scheda Tecnica:
Titolo: Shāhnāmeh – Il Libro dei Re (Edizione Integrale – 6 Volumi)
Autore: Abū l-Qāsim Firdusi
Traduzione: Italo Pizzi
Revisione: Prof. Simone Cristoforetti
Editore: Luni Editrice
Codice ISBN: 9788879849814
Prezzo: € 250,00