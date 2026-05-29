Lezione Introduttiva di Calligrafia Persiana a Roma

La prima lezione introduttiva di Calligrafia Persiana.
Sei affascinato dalla bellezza senza tempo della scrittura? Ti invitiamo a una speciale lezione introduttiva per avvicinarti all’antica arte della calligrafia persiana, sotto la guida esperta della docente Sanaz Hafezy. Non è richiesta alcuna competenza pregressa!
Durante le tre ore di laboratorio affronteremo i seguenti argomenti:
Introduzione all’arte della calligrafia persiana
Cenni storici e stili di scrittura
Scoperta degli strumenti artistici tradizionali
Panoramica generale dell’alfabeto persiano
Nota bene: Tutto il materiale tecnico e artistico necessario per la pratica (calamo, inchiostro, carta) verrà fornito gratuitamente a tutti i partecipanti durante la lezione.
Inoltre, a margine della lezione, avrete l’opportunità di ammirare un’esposizione di opere calligrafiche e scoprire i segreti di altre affascinanti arti tradizionali iraniane.
Quando: Sabato 13 Giugno
Orario: 16:00 – 19:00
Dove: La sede dell’Istituto Culturale dell’Iran a Roma in Via Maria Pezzè Pascolato, N° 9 – 00135Roma (RM)
Costo: Gratuito
Posti limitati
Iscrizione Obbligatoria! Cliccare qui per prenotare il tuo posto.
Vi aspettiamo per condividere un pomeriggio all’insegna dell’arte!