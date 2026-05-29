Menu - IranCultura
Lezione Introduttiva di Calligrafia Persiana a Roma

La prima lezione  introduttiva di Calligrafia Persiana.

Sei affascinato dalla bellezza senza tempo della scrittura? Ti invitiamo a una speciale lezione introduttiva per avvicinarti all’antica arte della calligrafia persiana, sotto la guida esperta della docente Sanaz Hafezy. Non è richiesta alcuna competenza pregressa!

Durante le tre ore di laboratorio affronteremo i seguenti argomenti:

  • Introduzione all’arte della calligrafia persiana

  • Cenni storici e stili di scrittura

  • Scoperta degli strumenti artistici tradizionali

  • Panoramica generale dell’alfabeto persiano

Nota bene: Tutto il materiale tecnico e artistico necessario per la pratica (calamo, inchiostro, carta) verrà fornito gratuitamente a tutti i partecipanti durante la lezione.

Inoltre, a margine della lezione, avrete l’opportunità di ammirare un’esposizione di opere calligrafiche e scoprire i segreti di altre affascinanti arti tradizionali iraniane.

Quando: Sabato 13 Giugno

Orario: 16:00 – 19:00

Dove: La sede dell’Istituto Culturale dell’Iran a Roma in  Via Maria Pezzè Pascolato, N° 9 – 00135Roma (RM)

Costo: Gratuito

Posti limitati 

Iscrizione Obbligatoria! Cliccare qui  per prenotare il tuo posto. 

Vi aspettiamo per condividere un pomeriggio all’insegna dell’arte!

Condividere
Italia News, TOP NEWS