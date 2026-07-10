L’Imam Sajjad e la preghiera come testimonianza di un massacro

Il trauma di Karbala, il potere della supplica e l’inestimabile eredità spirituale.
Il trauma di Karbala, il potere della supplica e l’inestimabile eredità spirituale della Sahifa al-Sajjadiyya, ricordati in occasione del 10 luglio.
Questo 10 luglio ricorre (secondo molti storici) l’anniversario del martirio dell’Imam Sajjad (Colui che si Prostra), quarto Imam dell’Islam sciita duodecimano e figlio dell’Imam Husayn. Nel 680, l’epopea del padre a Karbala contro l’esercito omayyade – numericamente superiore e meglio armato – si concluse con un tragico massacro. Di coloro che scesero sul campo di battaglia in difesa degli oppressi e contro la tirannia, sopravvissero in pochissimi: donne, bambini e lo stesso Imam Sajjad, il quale, gravemente ammalato, era stato impossibilitato a partecipare allo scontro armato. Ma la battaglia che egli intraprese in seguito, pur essendo diversa da quella del padre, non fu di minor valore: laddove l’Imam Husayn combatté con la spada, l’Imam Sajjad lo fece con la supplica e la preghiera, affrontando una durissima prova di pazienza e fede.
Frutto di quello sforzo immane, di una fede incrollabile e della necessità di testimoniare quanto avvenuto nella piana desertica di Karbala, è la Sahifa al-Sajjadiyya, opera annoverata tra le vette più alte della spiritualità sciita. Questo compendio racchiude cinquantaquattro preghiere e invocazioni di straordinaria intensità, non limitabili alla sola dimensione puramente liturgica. Si tratta di un’opera caratterizzata da una prosa lirica e toccante, che si configura come una testimonianza di resilienza interiore e un manifesto etico nato per rispondere a uno dei drammi più feroci del mondo islamico. L’origine del testo, infatti, è inscindibilmente legata al trauma di Karbala, quando il giovane Imam assistette alla brutale decimazione della propria famiglia da parte delle truppe omayyadi. Sopravvissuto alla strage, venne catturato, incatenato e deportato insieme alle donne della famiglia verso Kufa e Damasco, subendo la pubblica umiliazione e il peso emotivo di una simile catastrofe.
Tornato a Medina, in un contesto di durissima repressione in cui il califfato omayyade soffocava nel sangue ogni dissenso, l’Imam decise di non intraprendere una rivolta armata, bensì di adottare una strategia di opposizione spirituale. Non potendo tenere lezioni pubbliche, scelse la supplica come strumento educativo e di denuncia indiretta. Le preghiere della Sahifa divennero così lo spazio in cui trasmettere valori di giustizia sociale: qui l’angoscia e il ricordo delle sofferenze subite non si convertono mai in odio, ma si elevano a dialogo con il divino, invocando la pace interiore, il perdono e la fermezza morale.
Attraverso la Sahifa al-Sajjadiyya, l’Imam Sajjad ha trasformato la sua tragedia personale in un cammino universale di catarsi, dimostrando come la parola e la fede possano sconfiggere la violenza e lasciando all’umanità intera un’eredità di inestimabile valore.