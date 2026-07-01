La ricchezza culturale iraniana, non si limita alla sola letteratura.
Raccogliendo l’eredità delle antiche tradizioni assiro-babilonesi e consolidandole fin dall’epoca achemenide, la Persia ha sviluppato una sofisticata tradizione di negoziazione, ampiamente testimoniata da storici classici come Erodoto. Questa mentalità si basava sulla consapevolezza di essere un impero centrale, chiamato a gestire la complessità di confini fluidi e popoli diversi attraverso l’arte del compromesso, una retorica raffinata e una burocrazia altamente strutturata. Il concetto di centralità culturale ha generato nel tempo una postura diplomatica fiera e resiliente, caratterizzata da una profonda pazienza strategica e da una spiccata capacità di calcolo. Oggi, la Repubblica Islamica rivendica questa eredità, declinandola nell’alveo di una dottrina rivoluzionaria e nella consapevolezza di rappresentare un baluardo mondiale contro l’imperialismo occidentale, celebrandola proprio il primo di luglio.
Laddove i rapporti tra le nazioni appaiono sempre più segnati da discordie, conflitti e incomprensioni, e laddove le armi sembrano aver sostituito la parola, la cultura rappresenta ancora oggi uno scrigno inestimabile da cui attingere per relazionarsi al mondo e per gettare ponti di reciproca comprensione. In questo campo, l’Iran incentra la sua strategia di diplomazia culturale sulla valorizzazione del proprio immenso patrimonio storico, al fine di proiettare a livello globale un’immagine culturalmente ricca e profondamente radicata nella storia, in contrasto con le narrazioni ostili che tendono a descrivere la Repubblica Islamica come un Paese isolato o retrogrado. Il fulcro di questa dottrina risiede nella celebrazione dell’identità persiana, espressa in primo luogo attraverso la lingua, la letteratura e la poesia mistica. In particolare, promuovendo lo studio della lingua persiana e diffondendo le opere di maestri rinomati in tutto il mondo come Hafez, Rumi, Ferdowsi e Khayyam, l’Iran propone un linguaggio universale incentrato sulla spiritualità e sull’armonia tra i popoli, antitetico a logiche di controllo e oppressione.
La ricchezza culturale iraniana, tuttavia, non si limita alla sola letteratura. Il Paese valorizza infatti le proprie tradizioni classiche, come la millenaria arte della tessitura dei tappeti e i programmi di cooperazione archeologica internazionale — che testimoniano la continuità storica di una delle civiltà più antiche del pianeta —, beneficiando al contempo della straordinaria vitalità della sua produzione artistica contemporanea. Il cinema d’autore iraniano, pluripremiato nei festival più prestigiosi del mondo, e la partecipazione alle grandi rassegne espositive globali offrono uno specchio intimo, umano e realistico della società, scardinando i cliché occidentali e creando autentici canali di dialogo e sincera comprensione reciproca.