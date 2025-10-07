L’IRAN OSPITERÀ L’INTERNATIONAL IRANOLOGY SUMMIT

INTERNATIONAL IRANOLOGY SUMMIT DAL 15 AL 18 NOVEMBRE 2025
Un evento di portata internazionale che riunirà a Teheran e Shiraz Iranisti e studiosi da tutto il mondo
L’Iran si prepara ad accogliere uno degli eventi più significativi nel campo degli studi iranistici: l’International Iranology Summit, che si terrà dal 15 al 18 novembre 2025 nelle prestigiose sedi di Teheran e Shiraz. Questo importante appuntamento accademico rappresenta un’occasione unica per riunire iranisti , studiosi, ricercatori, accademici e attivisti nel campo degli studi iraniani provenienti da tutto il mondo, tutti accomunati dall’interesse per la ricca e millenaria civiltà persiana.
Un’organizzazione di prestigio
Il Summit è organizzato congiuntamente da alcune delle più importanti istituzioni accademiche e culturali iraniane, a testimonianza dell’impegno del Paese nella promozione e valorizzazione degli studi iranistici a livello internazionale. Tra gli enti organizzatori figurano l’Islamic Culture and Relations Organization, la Iranology Foundation, l’Università di Teheran, l’Allameh Tabataba’i University, la Shahid Beheshti University, l’University of Science and Culture e la Shiraz University. Questa ampia partnership istituzionale garantisce un approccio multidisciplinare e una prospettiva completa sugli studi iranistici contemporanei.
Tra Teheran e Shiraz: due città simbolo della cultura persiana
La scelta di ospitare il Summit tra Teheran e Shiraz non è casuale. Teheran, capitale dell’Iran e centro nevralgico della vita accademica e culturale del Paese, ospita alcune delle più importanti università e istituzioni di ricerca iraniane. La città offre ai partecipanti l’opportunità di accedere a biblioteche specializzate, archivi storici e musei di rilevanza internazionale, come il Museo Nazionale dell’Iran e il Museo del Tappeto, che custodiscono tesori inestimabili della civiltà persiana.
Shiraz, dall’altro lato, è considerata la culla della cultura e della poesia persiana, città natale di due dei più grandi poeti della letteratura mondiale, Hafez e Sa’adi. La presenza del Summit a Shiraz permette ai partecipanti di immergersi in un contesto che ha ispirato secoli di produzione letteraria, artistica e filosofica. La vicinanza a siti archeologici di importanza mondiale come Persepoli, antica capitale dell’Impero Achemenide, e Pasargade, dove si trova la tomba di Ciro il Grande, offre ai partecipanti un’esperienza culturale senza precedenti.
I temi al centro del dibattito
Il programma del Summit è articolato attorno a sei assi tematici principali, che riflettono la complessità e la ricchezza degli studi iranologici contemporanei:
1. Iranistica: Valutazione Critica, Questioni e Approcci Questa prima sessione tematica si concentra sulla riflessione metodologica e teorica degli studi iranologici. I partecipanti avranno l’opportunità di discutere le sfide epistemologiche della disciplina, i diversi approcci metodologici utilizzati nella ricerca iranologica, e le questioni critiche che emergono dallo studio della civiltà persiana. Si tratta di un’occasione per fare il punto sullo stato dell’arte della disciplina e per individuare nuove direzioni di ricerca.
2. Iranistica e Studi sull’Iran Contemporaneo Questa sessione si dedica all’analisi dell’Iran moderno e contemporaneo, con particolare attenzione alle trasformazioni sociali, politiche, economiche e culturali che hanno caratterizzato il Paese negli ultimi decenni. Gli studiosi presenteranno ricerche che spaziano dalla storia contemporanea alla sociologia, dall’economia alla scienza politica, offrendo una comprensione multidimensionale dell’Iran di oggi.
3. Iranistica , Diplomazia Culturale e Interazioni Internazionali Il terzo asse tematico esplora il ruolo della cultura persiana nelle relazioni internazionali e nella diplomazia culturale. In un mondo sempre più interconnesso, la valorizzazione del patrimonio culturale iraniano e la promozione del dialogo interculturale assumono un’importanza strategica fondamentale. Questa sessione esaminerà come l’iranologia possa contribuire a costruire ponti di comprensione tra l’Iran e il resto del mondo.
4. Iranistica e Tecnologie Moderne L’applicazione delle tecnologie digitali agli studi iranologici rappresenta una delle frontiere più innovative della ricerca contemporanea. Dalla digitalizzazione dei manoscritti antichi all’uso dell’intelligenza artificiale per l’analisi linguistica, dalle tecniche di imaging avanzato per lo studio delle opere d’arte alle ricostruzioni virtuali dei siti archeologici, questa sessione esplorerà come le nuove tecnologie stiano trasformando il modo in cui studiamo e preserviamo il patrimonio culturale iraniano.
5. Iranistica e Turismo Il turismo culturale rappresenta uno strumento importante per la valorizzazione e la diffusione della conoscenza del patrimonio iraniano. Questa sessione affronterà il rapporto tra studi iranologici e sviluppo turistico, esplorando come la ricerca accademica possa contribuire a promuovere un turismo sostenibile e culturalmente responsabile, capace di valorizzare l’immenso patrimonio storico, artistico e naturale dell’Iran.
6. Iranistica : Hafez come Rappresentante del Mondo Iraniano L’ultima sessione tematica è dedicata a una delle figure più emblematiche della cultura persiana: Hafez di Shiraz. Il grande poeta del XIV secolo continua a esercitare un’influenza profonda non solo sulla letteratura persiana, ma sulla cultura e l’identità iraniana nel suo complesso. Questa sessione esplorerà l’eredità di Hafez, la sua influenza sulla letteratura mondiale, e il suo ruolo come simbolo dell’umanesimo e della spiritualità persiana.
Come partecipare
Gli studiosi interessati a presentare i propri contributi di ricerca al Summit potranno sottomettere i loro abstract entro il fine novembre e 2025 all’indirizzo email [email protected]. Questa deadline offre ai ricercatori tempo sufficiente per preparare proposte di qualità che possano arricchire il dibattito accademico del Summit.
Il processo di selezione garantirà che le presentazioni accettate coprano un ampio spettro di temi e metodologie, assicurando un programma ricco e diversificato che possa rispondere agli interessi della variegata comunità di studiosi che parteciperanno all’evento.
Un’opportunità unica di dialogo e collaborazione
L’International Iranology Summit rappresenta molto più di un semplice convegno accademico. È un’occasione preziosa per stabilire o rafforzare collaborazioni internazionali, per avviare nuovi progetti di ricerca congiunti, e per creare reti di studiosi che condividono interessi comuni. Gli spazi dedicati alla networking e agli incontri informali saranno altrettanto importanti delle sessioni plenarie, permettendo agli studiosi di diverse provenienze geografiche e formazioni accademiche di confrontarsi e collaborare.
Per i giovani ricercatori, il Summit rappresenta un’opportunità imperdibile di entrare in contatto con i massimi esperti del settore, di ricevere feedback qualificati sulle proprie ricerche, e di inserirsi in una comunità accademica internazionale dinamica e stimolante. Le sessioni dedicate ai giovani studiosi offriranno uno spazio specifico dove le nuove generazioni di Iranistici potranno presentare le proprie ricerche e ricevere mentoring da parte di studiosi affermati.
Il valore culturale e diplomatico dell’evento
In un’epoca caratterizzata da crescenti tensioni geopolitiche e da una comunicazione internazionale spesso dominata da stereotipi e semplificazioni, eventi come l’International Iranology Summit assumono un’importanza che trascende l’ambito puramente accademico. Essi rappresentano infatti spazi di dialogo genuino e di comprensione reciproca, dove il sapere e la cultura si pongono come ponti tra popoli e nazioni.
La riscoperta e la valorizzazione del patrimonio culturale iraniano, nella sua ricchezza e complessità storica, può contribuire a promuovere una maggiore consapevolezza della profondità culturale e della continuità civile che caratterizzano questa regione del mondo. Dall’impero achemenide di Ciro il Grande alla raffinata civiltà safavide, dalla rivoluzione scientifica islamica medievale, che vide fiorire pensatori come Avicenna, al-Biruni e al-Razi, fino alle espressioni artistiche e letterarie contemporanee, l’Iran ha offerto contributi fondamentali allo sviluppo della civiltà umana.
L’eredità millenaria della civiltà persiana
L’iranistica , come disciplina accademica, abbraccia lo studio sistematico di una civiltà che ha influenzato profondamente lo sviluppo culturale, scientifico e artistico di vaste regioni del mondo. La lingua persiana, con la sua straordinaria tradizione letteraria che spazia dalla poesia epica di Ferdowsi alla lirica mistica di Rumi, dalla prosa elegante di Sa’adi alla complessità filosofica di Suhrawardi, ha rappresentato per secoli una lingua franca culturale in gran parte dell’Asia centrale e meridionale.
L’arte persiana, con le sue miniature raffinate, i suoi giardini paradisiaci, la sua architettura monumentale caratterizzata dalle cupole turchesi e dagli intricati arabeschi, continua a ispirare artisti e architetti in tutto il mondo. La filosofia iraniana, con le sue sintesi uniche tra pensiero greco, tradizioni zoroastriane e spiritualità islamica, ha prodotto sistemi di pensiero originali che hanno arricchito il patrimonio filosofico universale.
Un ponte tra passato e futuro
Il Summit si propone anche di esplorare come la ricca eredità culturale iraniana possa dialogare con le sfide del mondo contemporaneo. Come possono gli insegnamenti della poesia persiana illuminare le questioni etiche del nostro tempo? In che modo l’eredità di tolleranza e pluralismo di figure come Ciro il Grande può ispirare il dialogo interculturale contemporaneo? Come possono le tecnologie moderne aiutarci a preservare e valorizzare il patrimonio manoscritto e archeologico iraniano per le future generazioni?
Queste e molte altre domande troveranno spazio nelle discussioni del Summit, creando un dialogo fertile tra tradizione e innovazione, tra conservazione del patrimonio e apertura al futuro, tra specificità culturale iraniana e valori universali condivisi dall’umanità.
Informazioni pratiche
Per ulteriori informazioni sul programma dettagliato, le modalità di registrazione, l’alloggio e la logistica, i partecipanti interessati potranno contattare gli organizzatori all’indirizzo email [email protected]. Si raccomanda agli studiosi internazionali di iniziare per tempo le procedure per l’ottenimento del visto, contattando le rappresentanze diplomatiche iraniane nei rispettivi Paesi.
L’International Iranology Summit del novembre 2025 si preannuncia come un evento di riferimento per tutti coloro che si dedicano allo studio della civiltà persiana, offrendo un’occasione unica di aggiornamento scientifico, scambio intellettuale e immersione diretta nel ricco patrimonio culturale dell’Iran. Che si tratti di filologi specializzati nello studio del persiano medio, di storici dell’arte appassionati della miniatura timuride, di studiosi di letteratura affascinati dalla poesia classica, di archeologi impegnati nello studio dei siti achemenidi, o di sociologi interessati all’Iran contemporaneo, il Summit offrirà a tutti un’esperienza accademica e culturale indimenticabile.
L’appuntamento è fissato: dal 15 al 18 novembre 2025, Teheran e Shiraz diventeranno il centro mondiale degli studi iranici, accogliendo studiosi da ogni parte del globo in un dialogo che celebra la ricchezza di una civiltà millenaria e la sua continua rilevanza per il mondo contemporaneo.
Per informazioni e sottomissione abstract: Email: [email protected]