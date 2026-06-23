L’Iran sotto i riflettori

Novità editoriale; Presentazione del volume “Iran in fiamme”.
Siamo lieti di invitare la cittadinanza di Roma, e tutti gli appassionati di geopolitica e attualità internazionale, a un nuovo importante appuntamento di approfondimento culturale.
All’interno della suggestiva cornice della rassegna “Lungo il Tevere Roma – Un fiume di cultura”, sabato 27 giugno si terrà la presentazione ufficiale del saggio “Iran in fiamme. Cronache dalla guerra ibrida”.
Un’occasione preziosa per analizzare le complesse dinamiche del Medio Oriente attraverso uno sguardo plurale e informato. Il volume, edito da Mario Pascale Editore e curato da Maddalena Celano, raccoglie i contributi di esperti e analisti per restituire un quadro chiaro e aggiornato sulle tensioni che attraversano la regione.
L’incontro vedrà la partecipazione diretta delle autrici e degli autori, offrendo al pubblico l’opportunità di un dibattito aperto e stimolante.
Dettagli dell’evento:
Data: Sabato, 27 Giugno 2026
Orario: Ore 20:00
Location: Salotto Tevere
Accesso: Ingresso da Ponte Cestio, Lungotevere degli Anguillara (Roma)
Interventi:
Presenti: Le autrici e gli autori del volume (Maddalena Celano, Chiara Cavalieri, Geraldina Colotti, Alberto Fazolo, Roberto Roggero, Bruno Scapini).
Modera: Mario Michele Pascale.