Un’analisi geopolitica a Ca’ Foscari.
Prospettive diplomatiche e accademiche nel seminario organizzato dall’Osservatorio di Politica e Relazioni Internazionali
L’Università Ca’ Foscari Venezia, attraverso l’Osservatorio di Politica e Relazioni Internazionali (OPRI), è lieta di invitare la comunità accademica e la cittadinanza a un incontro di approfondimento dedicato a uno degli scenari più complessi e cruciali della scacchiera internazionale contemporanea: l’Iran.
L’evento, dal titolo “L’Iran tra guerra e pace”, si propone di analizzare le dinamiche interne e le proiezioni estere della Repubblica Islamica, muovendosi tra tensioni geopolitiche e possibili percorsi di stabilità.
Dettagli dell’evento
Data: Mercoledì 27 maggio 2026
Orario: 16.00 – 19.00
Luogo: Sala B, Ca’ Bernardo – Calle San Bernardo, Venezia
Programma e Interventi
Il seminario sarà introdotto e moderato dal Prof. Aldo Ferrari (Università Ca’ Foscari Venezia) e vedrà la partecipazione di un panel di esperti di altissimo profilo, provenienti dal mondo della diplomazia, del giornalismo e della ricerca accademica:
Mauro Conciatori: già Ambasciatore d’Italia a Teheran, porterà la sua preziosa esperienza sul campo e la prospettiva diplomatica.
Pierluigi Franco: giornalista e già responsabile della sede ANSA di Teheran, analizzerà l’evoluzione del contesto sociopolitico iraniano.
Raffaele Mauriello: docente presso l’Università Allameh Tabataba’i di Teheran, offrirà un punto di vista interno alla realtà accademica iraniana.
Farian Sabahi: docente presso l’Università dell’Insubria e nota esperta di area mediorientale.
Informazioni aggiuntive
L’iniziativa rientra ufficialmente tra le attività di Public Engagement 2026 dell’Ateneo, confermando l’impegno di Ca’ Foscari nella divulgazione scientifica e nel dialogo con il territorio su temi di stretta attualità globale.
L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.