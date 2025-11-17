L’UNESCO Riconosce Allameh Tabataba’i Tra le Celebrità del Mondo.
La Commissione Nazionale iraniana per l’UNESCO ha annunciato che il nome di Allameh Seyyed Mohammad Hossein Tabataba’i, l’eminente filosofo e commentatore contemporaneo, è stato inserito nell’elenco mondiale delle personalità illustri dell’UNESCO, su proposta della Repubblica Islamica dell’Iran e con l’approvazione degli Stati membri.
La Commissione Nazionale UNESCO in Iran ha confermato questa importante selezione in un messaggio in occasione dell’anniversario della scomparsa di Allameh Tabataba’i. L’annuncio specifica che, durante la 43a Conferenza Generale dell’UNESCO tenutasi recentemente a Samarcanda, in Uzbekistan, il centenario della vita attiva e scientifica di questo eminente saggio iraniano è stato incluso nell’elenco delle Celebrità Mondiali per il biennio 2026-2027.
Un Onore per il Pensiero Islamico e Iraniano
Allameh Tabataba’i, saggio divino, filosofo, esegeta del Corano, studioso islamico e una delle più illustri figure sciite degli ultimi secoli, ha dedicato gran parte della sua fruttuosa vita alla devozione, alla ricerca e alla formazione di discepoli influenti nel mondo islamico. Le sue vaste opere scientifiche in diversi campi, tra cui la filosofia, l’etica, la teologia e la gnosi teorica, costituiscono un’eredità duratura per la comunità intellettuale.
Il capolavoro scientifico dell’Allameh è il Tafsir al-Mizan, frutto di oltre due decenni di sforzi incessanti. Questa preziosa esegesi non è considerata solo uno dei commentari coranici più completi dell’era contemporanea, ma è anche un’enciclopedia ricca di conoscenze razionali, sociali, storiche e filosofiche, occupando un posto speciale negli studi islamici.
Ponte Intellettuale tra Oriente e Occidente
Uno dei momenti cruciali nella vita intellettuale di Allameh Tabataba’i furono le sue discussioni filosofiche con Henry Corbin, il celebre filosofo francese. Questi profondi dialoghi, svoltisi a Teheran e Qom e a cui parteciparono professori di alto livello di filosofia e teologia, hanno svolto un ruolo chiave nell’introdurre le basi del pensiero islamico sciita e della saggezza iraniano-islamica nel mondo occidentale. Questi incontri hanno portato ad approfondire i dialoghi interculturali sull’ermeneutica, la filosofia comparata e il pensiero spirituale.
L’UNESCO Sottolinea l’Impatto dell’Allameh
La Commissione Nazionale UNESCO, nel congratularsi per questo significativo evento culturale, ha definito l’inclusione del centenario della vita attiva di Allameh Tabataba’i come un grande onore per la nazione iraniana e per il mondo islamico. La Commissione ha inoltre espresso la speranza che il percorso e il pensiero di questo saggio divino continuino a ispirare il cammino scientifico e culturale delle generazioni future e che la luce della sua conoscenza rimanga duratura.
Si ribadisce che la luce della conoscenza di Allameh Tabataba’i, con grazia divina, continuerà a essere fonte d’ispirazione. A conclusione di questo scritto, la Commissione Nazionale UNESCO ha reso omaggio alla sua memoria con un suo verso:
«Non sono stato io a trovare la strada per la sorgente del sole, Ero un atomo e il Tuo amore mi ha innalzato»
