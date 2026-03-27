Addio al luminare della filosofia islamica e della letteratura mistica; Asghar Dadbeh
Il mondo accademico e culturale piange la scomparsa del Dott. Asghar Dadbeh, una delle figure più autorevoli e luminose nel panorama della filosofia islamica e della letteratura mistica (erfān). Maestro stimato e ricercatore infaticabile, Dadbeh lascia un vuoto incolmabile nel cuore della cultura persiana.
Nato a Yazd, dove aveva mosso i primi passi nell’istruzione coranica, si era laureato in Teologia presso l’Università di Teheran. La sua carriera è stata un lungo viaggio dedicato alla trasmissione del sapere: ha insegnato presso prestigiosi atenei come la Allameh Tabataba’i, la Payame Noor e l’Università di Yazd, ricoprendo inoltre il ruolo di direttore del dipartimento di Lingua e Letteratura Persiana presso l’Università Azad (Teheran Nord).
Un’eredità tra filosofia e misticismo
Il contributo del Professor Dadbeh non si è limitato alle aule universitarie. È stato un pilastro della Grande Enciclopedia Islamica e dell’Enciclopedia dello Sciismo, firmando opere fondamentali che rimarranno pietre miliari per studiosi e appassionati. Tra i suoi lavori più celebri ricordiamo:
Il Dizionario dei Termini Teologici;
I trattati sull’insegnamento della filosofia;
La curatela del Divan di Zahir Faryabi;
Il saggio Logica dell’Arte della Città.
Nel 2002, per i suoi meriti straordinari, era stato insignito del prestigioso titolo di “Volto Eterno” (Chehreh-haye Mandegar) nelle categorie di letteratura mistica e filosofia islamica.
Il cordoglio delle istituzioni
La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione anche nelle alte sfere istituzionali. Il Ministro della Cultura e della Guida Islamica, Seyyed Abbas Salehi, ha rilasciato un messaggio di cordoglio per onorare la memoria del professore:
“La notizia della scomparsa dell’illustre studioso e ricercatore Dott. Asghar Dadbeh reca un profondo dolore a tutto il mondo della cultura e del pensiero. Il Professor Dadbeh è stato uno dei massimi maestri della saggezza e della mistica iraniano-islamica, dedicando la vita a spiegare l’eredità intellettuale dell’Iran e a formare nuove generazioni di studiosi. Senza dubbio, le sue opere e i suoi insegnamenti rimarranno per molti anni un faro per tutti gli amanti della saggezza.”
Con la scomparsa di Dadbeh, l’Iran e la comunità scientifica globale perdono un interprete raffinato della tradizione, capace di rendere vivi i concetti più complessi della filosofia peripatetica e dell’illuminazione.