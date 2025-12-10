L’ISMEO celebra la più lunga notte dell’anno, con musica e teatro.
L’Associazione Internazionale di Studi sul Mediterraneo e l’Oriente (ISMEO) presenta “Mille e una notte di Yalda”, un evento speciale per celebrare l’antica festività persiana che commemora il solstizio d’inverno. L’appuntamento è per domenica 21 dicembre presso l’Hotel Massimo d’Azeglio (Via Cavour, 15 – Roma).
LA NOTTE DI YALDA
Yalda, che significa “nascita” in siriaco, è una delle più antiche festività iraniane, celebrata nella notte più lunga dell’anno. Secondo la tradizione, amici e familiari si riuniscono per condividere poesia, racconti, frutta e dolci, celebrando la vittoria della luce sulle tenebre e l’arrivo di giorni più luminosi.
La serata rappresenta un’occasione unica per immergersi nelle suggestioni della tradizione persiana attraverso un programma ricco e variegato che intreccia musica, narrazione e teatro.
PROGRAMMA DELLA SERATA
L’evento comprende la musica tradizionale persiana, eseguita da un ensemble di talentuosi musicisti:
- Shahriar Mohammadi – Canto
- Ehsan Gazorzadeh – Bamtar (Tar Basso)
- Pouria Montakhab – Tar
- Mehdi Moradi – Ney
- Paolo Modugno – Percussioni
La serata sarà arricchita da racconti della tradizione e da una performance teatrale che vedrà protagonista il noto attore italiano Giovanni Calcagno, che interpreterà la leggendaria storia d’amore di Khosrow e Shirin, tratta dall’opera immortale di Nizami Ganjavi, uno dei più grandi poeti della letteratura persiana.
Al termine dell’evento, tutti i partecipanti riceveranno un souvenir gustoso, in perfetto stile con la tradizione di Yalda che celebra la convivialità e la condivisione.
Data: Domenica 21 dicembre 2025
Alle ore 18.00
Luogo: Hotel Massimo d’Azeglio – Via Cavour, 18, Roma
Prenotazione obbligatoria
“A causa dei posti limitati, gli interessati sono pregati di confermare la propria partecipazione inviando una mail a
indicando il nominativo del referente e il numero totale di persone che parteciperanno.