MILLE E UNA NOTTE DI YALDA

L’ISMEO celebra la più lunga notte dell’anno, con musica e teatro.

L’Associazione Internazionale di Studi sul Mediterraneo e l’Oriente (ISMEO) presenta “Mille e una notte di Yalda”, un evento speciale per celebrare l’antica festività persiana che commemora il solstizio d’inverno. L’appuntamento è per domenica 21 dicembre presso l’Hotel Massimo d’Azeglio (Via Cavour, 15 – Roma).

LA NOTTE DI YALDA

Yalda, che significa “nascita” in siriaco, è una delle più antiche festività iraniane, celebrata nella notte più lunga dell’anno. Secondo la tradizione, amici e familiari si riuniscono per condividere poesia, racconti, frutta e dolci, celebrando la vittoria della luce sulle tenebre e l’arrivo di giorni più luminosi.

 

La serata rappresenta un’occasione unica per immergersi nelle suggestioni della tradizione persiana attraverso un programma ricco e variegato che intreccia musica, narrazione e teatro.

PROGRAMMA DELLA SERATA

L’evento comprende la musica tradizionale persiana, eseguita da un ensemble di talentuosi musicisti:

  • Shahriar Mohammadi – Canto
  • Ehsan Gazorzadeh – Bamtar (Tar Basso)
  • Pouria Montakhab – Tar
  • Mehdi Moradi – Ney
  • Paolo Modugno – Percussioni

La serata sarà arricchita da racconti della tradizione e da una performance teatrale che vedrà protagonista il noto attore italiano Giovanni Calcagno, che interpreterà la leggendaria storia d’amore di Khosrow e Shirin, tratta dall’opera immortale di Nizami Ganjavi, uno dei più grandi poeti della letteratura persiana.

Al termine dell’evento, tutti i partecipanti riceveranno un souvenir gustoso, in perfetto stile con la tradizione di Yalda che celebra la convivialità e la condivisione.

 

Data: Domenica 21 dicembre 2025

Alle ore 18.00
Luogo: Hotel Massimo d’Azeglio – Via Cavour, 18, Roma

Prenotazione obbligatoria

A causa dei posti limitati, gli interessati sono pregati di confermare la propria partecipazione inviando una mail a

[email protected]

  indicando il nominativo del referente e il numero totale di persone che parteciperanno.

 

