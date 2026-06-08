Mondiali USA 2026

La squadra Nazionale di calcio iraniana chiama a raccolta la sua diaspora.
Il grande spettacolo della Coppa del Mondo negli Stati Uniti è ormai alle porte e il fermento globale cresce di giorno in giorno. Il calcio, ancora una volta, si conferma non solo lo sport più amato del pianeta, ma un potente ponte culturale capace di azzerare le distanze e unire comunità sparse per il globo. In questo clima di trepidante attesa, arriva una notizia straordinaria per la comunità iraniana nel mondo.
La Federazione Calcistica dell’Iran ha infatti lanciato un’iniziativa senza precedenti per assicurare un sostegno caloroso e imponente alla propria nazionale, mettendo a disposizione biglietti gratuiti per le partite.
Attenzione: l’iniziativa è strettamente riservata ai cittadini iraniani residenti all’estero ed è vincolata al possesso di un passaporto iraniano valido.
L’obiettivo è chiaro: trasformare le tribune degli stadi americani in un mare di bandiere bianche, rosse e verdi, facendo sentire i giocatori della squadra Nazionale di calcio come se giocassero in casa, anche a migliaia di chilometri di distanza.
Come richiedere il tuo biglietto gratuito
Partecipare a questa iniziativa e assicurarsi un posto per tifare l’Iran è molto semplice, a patto di rispettare i requisiti di cittadinanza. La Federazione ha istituito una procedura snella per permettere alla diaspora di richiedere il proprio tagliando d’accesso per le partite.
Per ricevere il biglietto omaggio, è necessario inviare i propri recapiti , fornendo obbligatoriamente i seguenti dati:
Nome e Cognome (esattamente come riportati sul passaporto)
Indirizzo e-mail (necessario per la ricezione del biglietto in formato digitale)
Numero del passaporto iraniano (requisito essenziale e indispensabile per verificare l’effettiva cittadinanza e approvare la richiesta)
Nota della redazione: Vi invitiamo a compilare i dati con la massima attenzione. Ribadiamo che senza la comunicazione del numero di passaporto iraniano non sarà possibile beneficiare dell’offerta. L’assegnazione avverrà fino a esaurimento dei posti messi a disposizione per questa iniziativa.
Si prega di inviare i dati attraverso l’indirizzo mail seguente:
Più di una semplice partita
In un’epoca in cui assistere a eventi sportivi di tale portata richiede spesso investimenti economici importanti, la mossa della Federazione iraniana si distingue per la sua forte volontà di inclusione verso la propria diaspora. È un invito a riabbracciare le proprie radici, a cantare insieme l’inno nazionale e a vivere le emozioni che solo un Mondiale sa regalare, fianco a fianco con i propri connazionali.
Preparatevi e inviate la vostra richiesta: il Mondiale vi aspetta, e il Team Melli ha bisogno del vostro tifo.