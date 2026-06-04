Mostra Fotografica Minab 168

L’ultimo giorno di scuola, per l’Eternità. Il Martirio dell’innocenza.
Vi segnaliamo un importante appuntamento commemorativo e documentario che si terrà nella città di Modena. L’evento ospiterà una mostra fotografica che presenterà al pubblico una serie di immagini inedite provenienti dall’Iran, offrendo un momento di profonda riflessione e testimonianza storica.
L’iniziativa, associata al circuito Logos e Civiltà, rappresenta una preziosa occasione per onorare la memoria attraverso il linguaggio visivo e la partecipazione comunitaria.
Dettagli per la partecipazione:
Data: 6 giugno 2026
Orario: A partire dalle ore 15:45
Sede dell’evento: Spazio Loving Amendola, c/o Parco Amendola – Modena
Invitiamo tutti gli interessati, la comunità e il gentile pubblico a partecipare a questo momento di condivisione.