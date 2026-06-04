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Mostra Fotografica Minab 168

L’ultimo giorno di scuola, per l’Eternità. Il Martirio dell’innocenza.

Vi segnaliamo un importante appuntamento commemorativo e documentario che si terrà nella città di Modena. L’evento ospiterà una mostra fotografica che presenterà al pubblico una serie di immagini inedite provenienti dall’Iran, offrendo un momento di profonda riflessione e testimonianza storica.

L’iniziativa, associata al circuito Logos e Civiltà, rappresenta una preziosa occasione per onorare la memoria attraverso il linguaggio visivo e la partecipazione comunitaria.

Dettagli per la partecipazione:

  • Data: 6 giugno 2026

  • Orario: A partire dalle ore 15:45

  • Sede dell’evento: Spazio Loving Amendola, c/o Parco Amendola – Modena

Invitiamo tutti gli interessati, la comunità e il gentile pubblico a partecipare a questo momento di condivisione.

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