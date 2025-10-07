Il Soroush Molana Ensemble incanta Torino con le melodie della Persia.
Un viaggio musicale tra tradizione persiana e contemporaneità nella suggestiva cornice del Ghalibaf Museum
Sabato 11 ottobre 2025, alle ore 17:00, il Ghalibaf Museum di Torino, situato in Corso Vittorio Emanuele II 40, ospiterà un evento culturale di straordinaria bellezza e importanza: “Note sui Nodi d’Oriente“, un concerto dedicato alla musica tradizionale persiana che si preannuncia come un’esperienza indimenticabile per tutti gli appassionati di musica etnica e per chi desidera avvicinarsi a una delle tradizioni musicali più antiche e raffinate del mondo.
Protagonista della serata sarà il Soroush Molana, gruppo musicale iraniano di eccezionale talento che porta avanti con passione e maestria il patrimonio musicale della Persia, reinterpretandolo con sensibilità contemporanea e profondo rispetto per le radici storiche di questa arte millenaria. Il concerto rappresenta un’occasione unica per immergersi nelle atmosfere evocative e nei suoni ipnotici della musica persiana, un’arte che da secoli intreccia melodia, ritmo e poesia in un linguaggio universale capace di parlare direttamente all’anima degli ascoltatori.
L’evento è organizzato dalla Ghalibaf Gallery in stretta collaborazione con l’Istituto Culturale dell’Iran – Roma, un sodalizio che testimonia la volontà di costruire ponti culturali tra l’Italia e l’Iran attraverso il linguaggio universale della musica. La Ghalibaf Gallery, già nota nel panorama torinese per il suo impegno nella promozione dell’arte e della cultura orientale, si conferma ancora una volta come punto di riferimento fondamentale per chi desidera scoprire e approfondire le ricchezze artistiche del mondo persiano.
Il Soroush Molana Ensemble si presenta con una formazione di musicisti straordinariamente preparati, ciascuno maestro del proprio strumento tradizionale. Attraverso l’uso di strumenti classici della tradizione persiana come il tar, il setar, il kamanche, il tonbak e il qanoon, l’ensemble saprà ricreare quelle atmosfere uniche che caratterizzano la musica classica iraniana, un repertorio che affonda le sue radici nel sistema modale dei “dastgah” e che si distingue per la sua capacità di evocare una vasta gamma di emozioni e stati d’animo.
La musica persiana è un universo sonoro complesso e affascinante, dove l’improvvisazione controllata, la raffinatezza melodica e la profondità spirituale si fondono in un’esperienza artistica totale. Ogni brano è come un racconto che si dipana attraverso note e silenzi, dove il musicista dialoga con gli strumenti e con il pubblico in un flusso continuo di emozioni. La tradizione musicale persiana è intimamente legata alla grande poesia persiana: i versi di Rumi, Hafez, Sa’adi e altri grandi poeti hanno da sempre accompagnato e ispirato le melodie, creando un connubio inscindibile tra parola cantata e suono strumentale.
Il titolo dell’evento, “Note sui Nodi d’Oriente“, evoca con eleganza poetica il concetto di intreccio e connessione che caratterizza sia la musica che l’arte decorativa persiana. Come i nodi dei preziosi tappeti persiani creano disegni complessi e armoniosi, così le note musicali si intrecciano in melodie che raccontano storie antiche, trasmettono saggezza e celebrano la bellezza. È un invito a lasciarsi avvolgere da questi “nodi” sonori, a perdersi e ritrovarsi in un viaggio musicale che attraversa secoli di storia e cultura.
La location scelta per questo evento è particolarmente significativa. Il Ghalibaf Museum, situato nel cuore di Torino, è uno spazio dedicato all’arte e alla cultura persiana, dove i visitatori possono ammirare collezioni di tappeti, opere d’arte e manufatti che testimoniano la ricchezza della tradizione artigianale iraniana. Ospitare un concerto di musica tradizionale in questo contesto crea una sinergia perfetta tra arti visive e arte musicale, permettendo al pubblico di vivere un’esperienza culturale a 360 gradi, dove gli occhi e le orecchie vengono ugualmente nutriti dalla bellezza.
L’evento si inserisce in un più ampio progetto di dialogo interculturale che vede la città di Torino sempre più protagonista nell’accoglienza e nella valorizzazione delle diverse tradizioni culturali presenti sul territorio. In un’epoca in cui il dialogo tra culture diventa sempre più necessario, iniziative come questa rappresentano ponti preziosi di comprensione reciproca, dimostrando come l’arte possa abbattere barriere e creare spazi di incontro e condivisione.
La musica persiana, con la sua profondità spirituale e la sua raffinatezza estetica, offre all’ascoltatore occidentale un’opportunità di arricchimento culturale e spirituale. Le sue scale modali, diverse da quelle della tradizione europea, aprono orizzonti sonori nuovi; i suoi ritmi complessi e le sue melodie ornate stimolano l’ascolto attento e meditativo; la sua capacità di evocare paesaggi, emozioni e stati d’animo invita alla contemplazione e alla riflessione interiore.
Per partecipare a questo evento straordinario è possibile prenotare contattando il numero +39 335 58 56 816 oppure inviando una email all’indirizzo [email protected]. Si consiglia vivamente di prenotare in anticipo, dato il numero limitato di posti disponibili e l’interesse che eventi di questo calibro suscitano nel pubblico torinese e non solo.
Il concerto rappresenta anche un’occasione per scoprire o riscoprire il Ghalibaf Museum, un gioiello culturale nel panorama museale torinese che merita di essere visitato non solo durante gli eventi speciali ma anche nelle sue normali aperture, per ammirare le collezioni permanenti e immergersi nell’affascinante mondo dell’arte persiana.
Non perdete questa straordinaria opportunità di vivere un pomeriggio all’insegna della bellezza, della cultura e della musica. Il Soroush Molana Ensemble vi condurrà in un viaggio sonoro attraverso la Persia, tra melodie antiche e suoni che risuonano ancora oggi con la stessa forza emotiva di secoli fa. Sarà un’esperienza che toccherà il cuore e arricchirà lo spirito, un momento di incontro tra Oriente e Occidente dove la musica si fa linguaggio universale di pace e comprensione.
Vi aspettiamo sabato 11 ottobre alle ore 17:00 al Ghalibaf Museum, in Corso Vittorio Emanuele II 40, Torino 10123, per “Note sui Nodi d’Oriente”, un evento che promette di essere una delle esperienze culturali più significative e toccanti della stagione autunnale torinese.
Informazioni e prenotazioni:
Tel: +39 335 58 56 816
Email: [email protected]
Sede: Ghalibaf Museum, Corso Vittorio Emanuele II 40, Torino 10123
Un evento da non perdere, un’occasione unica per lasciarsi trasportare dalle note della Persia e scoprire la profondità di una tradizione musicale che continua a emozionare e ispirare ascoltatori di tutto il mondo.