Novità Editoriale: “Ciechi al rosso” di Aliyeh Ataei

Un viaggio struggente tra confini geografici e identità sospese con Aliyeh Ataei.
Siamo lieti di annunciare l’arrivo in libreria di “Ciechi al rosso”, l’opera folgorante di Aliyeh Ataei, pubblicata in Italia da Carbonio Editore. Un testo necessario che si muove sul crinale sottile tra memoir e reportage narrativo, esplorando cosa significhi vivere “altrove” anche quando quell’altrove è la propria casa.
Il Libro: Oltre la linea d’ombra
In questa raccolta di saggi autobiografici, Ataei ci conduce lungo il tormentato confine tra Iran e Afghanistan. Attraverso una scrittura densa e priva di autocommiserazione, l’autrice racconta l’esperienza di chi vive in uno stato di perenne transizione.
Il titolo, Ciechi al rosso, allude a un’incapacità metaforica e reale di distinguere il pericolo, il sangue, la passione o forse semplicemente il confine che separa un destino di pace da uno di conflitto. È un’indagine profonda sul concetto di appartenenza, sulla condizione di rifugiato e sulle ferite invisibili che la storia infligge ai singoli individui.
L’Autrice: Una voce potente dal cuore dell’Asia
Aliyeh Ataei è una delle figure più rilevanti e coraggiose della letteratura contemporanea in lingua persiana. Nata nel 1981 e cresciuta in una zona di confine, incarna perfettamente la dualità della sua terra: di origini afghane ma residente in Iran, Ataei scrive con la consapevolezza di chi abita uno “spazio di mezzo”.
Le sue opere hanno ricevuto prestigiosi riconoscimenti internazionali e i suoi racconti sono apparsi su testate di rilievo come il Guardian e il New York Times. Con “Ciechi al rosso”, si conferma una testimone d’eccezione, capace di trasformare il dato politico in narrazione universale e poetica.
La Traduzione: L’arte di restituire il Persiano
La versione italiana è curata da Giacomo Longhi, uno dei più raffinati interpreti e traduttori dal persiano nel panorama editoriale odierno e Harir Sherkat una delle esperti più raffinati della letteratura persiana in italia .
Il lavoro di Longhi e Sherkat non è una semplice trasposizione linguistica, ma una vera operazione di mediazione culturale. La sua capacità di restituire le sfumature emotive, il ritmo secco e al contempo evocativo della prosa di Ataei permette al lettore italiano di immergersi totalmente in atmosfere e vicende umane che, pur essendo distanti geograficamente, risuonano vicine per intensità e verità.
Perché leggerlo?
“Ciechi al rosso non è solo un libro sull’esilio, ma una bussola per orientarsi nel caos del presente. Una lettura essenziale per chi cerca nella letteratura una chiave di lettura del mondo oltre i pregiudizi.”
Scheda Tecnica:
Titolo: Ciechi al rosso
Autore: Aliyeh Ataei
Traduzione: Giacomo Longhi
Editore: Carbonio Editore
Genere: Narrativa / Memoir