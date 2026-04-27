Novità Editoriale; Iran: La Guerra di Epstein.

Una contronarrazione necessaria tra storia e geopolitica.
Dalla Rivoluzione del 1979 agli “Epstein Files”: il nuovo saggio di Davide Piccardo sfida il mainstream per raccontare le verità nascoste del conflitto mediorientale.
In un momento storico in cui l’Iran è costantemente al centro del dibattito internazionale, sorge spontanea una domanda: quanti analisti approfondiscono realmente i fatti, citando le fonti e sfidando la narrazione ufficiale?
Il nuovo libro di Davide Piccardo, dal titolo Iran: la guerra di Epstein (Editori della Luce), si propone esattamente questo obiettivo. L’opera si configura come un esempio d’eccellenza di contronarrazione, costruita su una rigorosa ricerca storica e una rara chiarezza espositiva.
Un viaggio tra storia e attualità
Pubblicato nel pieno delle tensioni che vedono contrapposti gli Stati Uniti e Israele all’Iran, il volume scava nelle radici profonde del conflitto. Piccardo accompagna il lettore in un percorso che parte dalla creazione del Medio Oriente per mano britannica fino ad arrivare alla Rivoluzione Islamica del 1979.
Tuttavia, il saggio non si limita alla cronaca del passato. L’autore oltrepassa il confine tra storiografia e attualità, analizzando eventi recenti e dinamiche di potere globali:
“I missili iraniani che colpiscono le basi americane nel Golfo, la trasformazione della morte di Ayatollah Khamenei , la Guida Suprema in martirio e la fatwa nucleare soppiantata dalla logica della sopravvivenza: questa guerra nasce dalla convergenza del progetto messianico del Grande Israele e del sistema di ricatto globale reso visibile dagli Epstein Files.”
La prospettiva dell’autore
Come evidenziato dalla casa editrice Editori della Luce, la forza del libro risiede nella posizione dell’autore. Davide Piccardo, giornalista italiano di fede musulmana con una profonda conoscenza diretta dell’Iran, scrive un’opera dichiaratamente “di parte”.
Si tratta, però, di una scelta etica: schierarsi dalla parte del diritto internazionale, della verità spesso taciuta dai media mainstream e dei popoli che rivendicano la propria sovranità.
Perché leggere questo libro
Iran: la guerra di Epstein si distingue per uno stile immediato ed efficace, privo di futili giri di parole. È una lettura consigliata a chi:
È stanco della narrazione unilaterale proposta dai media occidentali.
Desidera acquisire nuove prospettive sulla geopolitica mondiale.
Nutre una curiosità genuina verso eventi che, per quanto geograficamente distanti, influenzano direttamente il nostro presente.
Un’opera preziosa per il lettore che non si accontenta delle risposte preconfezionate e cerca di comprendere la complessità dei fatti del mondo.
Scheda del libro
Titolo: Iran: la guerra di Epstein
Autore: Davide Piccardo
Editore: Editori della Luce
Genere: Saggistica / Geopolitica