Novità editoriale; Iran oltre il velo

La sfida geopolitica di Maddalena Celano alla narrazione occidentale.
Nel panorama saggistico contemporaneo, parlare di Medio Oriente significa spesso muoversi in un campo minato di pregiudizi stratificati e retorica binaria. È proprio in questo varco che si inserisce l’ultimo lavoro di Maddalena Celano, Iran oltre il velo, un’opera che fin dal titolo dichiara l’intento di squarciare il sottile diaframma di stereotipi che avvolge la Repubblica Islamica.
Un’analisi controcorrente
Celano non firma un semplice diario di viaggio, né un pamphlet ideologico. Il suo è un lavoro di archeologia politica e sociale. L’autrice scava nelle pieghe di una nazione complessa, cercando di restituire dignità a una realtà che la lente deformante dei media occidentali tende a ridurre a un monolite di oppressione e oscurantismo.
Il libro si snoda attraverso una narrazione documentatissima che intreccia:
Geopolitica della Resistenza: Un’analisi profonda del ruolo dell’Iran come perno dell’asse multipolare, sfidando l’egemonia unipolare statunitense.
Condizione Femminile: Forse il capitolo più coraggioso, dove Celano decostruisce il mito della “donna orientale da salvare”, mostrando invece la vivacità intellettuale, accademica e politica delle donne iraniane all’interno del loro contesto culturale.
Sovranità e Cultura: Il recupero dell’identità persiana come scudo contro l’omologazione culturale globale.
Oltre la superficie del “Velo”
Il “velo” del titolo non è solo l’indumento che scatena dibattiti infiniti in Europa, ma è soprattutto la cortina fumogena della propaganda. Celano invita il lettore a guardare cosa c’è “oltre”: un Paese che, nonostante decenni di sanzioni economiche brutali, ha saputo mantenere un’altissima scolarizzazione, un’avanguardia scientifica invidiabile e una coesione sociale che sfugge alle analisi superficiali.
L’autrice ha il pregio di non cadere nell’apologetica acritica, ma sceglie deliberatamente di dare voce a ciò che solitamente viene taciuto. La sua scrittura è asciutta, militante nel senso più nobile del termine — ovvero impegnata nella ricerca di una verità storica — e supportata da una bibliografia che spazia dalla sociologia alla strategia militare.
Perché leggere questo libro?
In un momento in cui i venti di guerra soffiano prepotenti sul Golfo Persico, Iran oltre il velo è uno strumento essenziale per chiunque voglia comprendere le dinamiche di un mondo che sta cambiando pelle. È un invito al dubbio metodico e al rispetto per la sovranità dei popoli.
“Comprendere l’Iran oggi significa comprendere la possibilità di un mondo dove l’Occidente non è più l’unico centro di gravità permanente.”
L’Autrice: Maddalena Celano
Maddalena Celano è una saggista, docente e ricercatrice indipendente, nota per il suo impegno nell’analisi delle dinamiche geopolitiche del Sud del mondo e delle resistenze all’egemonia culturale occidentale. Con una solida formazione umanistica e un approccio che spazia dalla filosofia alla sociologia, Celano si è distinta nel panorama editoriale per la sua capacità di decostruire narrazioni dominanti attraverso una lente critica e decoloniale.
Specializzata nello studio dei movimenti sociali e delle identità culturali in America Latina e nel Medio Oriente, ha pubblicato numerosi saggi che esplorano il legame tra sovranità politica e autodeterminazione dei popoli. In Iran oltre il velo, l’autrice mette a frutto la sua esperienza di osservatrice attenta, offrendo una prospettiva che privilegia la complessità del reale rispetto alle semplificazioni mediatiche.