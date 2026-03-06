Novità editoriale; La Magnificenza di Persepoli

La Magnificenza di Persepoli: Un ponte generazionale tra storia e magia.
Dalla Ricerca Scolastica alla Magia: La Riscoperta di Persepoli a Misura di Bambino
Esistono libri che nascono tra i banchi di scuola e finiscono per incantare il mondo, trasformando un semplice dovere accademico in un’avventura senza tempo. È questo il cuore pulsante de “La Magnificenza di Persepoli”, un’opera definita a pieno titolo #mozzafiato che si propone di raccontare il Patrimonio Unesco attraverso una prospettiva rivoluzionaria: quella di un bambino che parla ai propri coetanei. Il volume non è solo una cronaca storica, ma un vero e proprio “compito d’arte” che si è trasmutato in magia, invitando i lettori a intraprendere un viaggio affascinante dove la storia antica smette di essere una materia statica per diventare una scoperta attiva e profondamente interdisciplinare.
I protagonisti di questa impresa culturale sono Diletta Nicastro ed Emanuele Laganà, anime creative che hanno saputo infondere vita e dinamismo alle millenarie rovine persiane, inserendole nel vivace universo narrativo di M&L (Il mondo di Mauro e Lisi). La Nicastro, nota per la sua capacità di rendere accessibile la complessità dei siti protetti dall’Unesco, trova in Laganà un collaboratore d’eccezione per parlare direttamente al cuore dei giovani “cittadini del mondo”. A impreziosire il racconto contribuisce inoltre la “lezione speciale” di Mauro Cavalieri, figura che garantisce autorevolezza e profondità a questa esplorazione artistica. La qualità e il valore educativo del progetto sono stati ampiamente riconosciuti a livello istituzionale, ottenendo il prestigioso premio nazionale “Segni di Pace” 2025 e il plauso della Società Dante Alighieri, che ha voluto premiare l’originalità di un’opera interamente “Made in Italy”.
Per chi desidera immergersi dal vivo in questa atmosfera di meraviglia e apprendimento, l’appuntamento è fissato per :
sabato 7 marzo 2026, alle ore 16.00
nella cornice ideale di Explora – Il Museo dei Bambini di Roma, situato in Via Flaminia 80/86.
Durante l’incontro di presentazione, gli autori guideranno il pubblico attraverso le pagine del libro, mostrando come la curiosità e lo studio possano aprire porte verso mondi lontani, rendendo la magnificenza di Persepoli un’eredità vibrante e comprensibile per le nuove generazioni.