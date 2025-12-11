Novità editoriale; Lady Mary & Lady Fatima

Lady Mary & Lady Fatima. Nuova pubblicazione di Christopher Clohessy.
Il PISAI è lieto di annunciare la pubblicazione del volume Lady Mary and Lady Fatima: Intertwined Paths of Grace and Compassion (Canada International Publishing Group 2025) di Christopher Clohessy, docente ordinario dell’Istituto, e Mohammad Sahhaf Kashani.
L’opera offre un contributo innovativo alla ricerca interreligiosa, attraverso l’analisi comparativa di due delle donne più venerate nelle tradizioni islamica e cristiana. Questa rara collaborazione è stata realizzata da due studiosi, Christopher Clohessy, teologo cattolico basato a Roma, e Mohammad Sahhaf Kashani, teologo sciita residente a Qom (Iran) e getta un ponte tra le tradizioni teologiche e mistiche islamiche e cristiane.
Il libro esamina temi centrali come la grazia, la purezza, la maternità, l’intercessione e l’elezione divina, presentando un’analisi approfondita della mariologia cattolica e dell’elevato status spirituale di Fatima al-Zahra nella teologia sciita. Piuttosto che confrontare semplicemente le due figure, gli autori evidenziano con rispetto le virtù condivise, i gradi spirituali paralleli e i ruoli complementari, illuminando come queste due donne incarnino modelli sacri di pietà e forza attraverso la loro fede.
Fonte: PISAI