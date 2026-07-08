l legame linguistico e culturale tra Iran e Italia di Prof. Iman Mansoub Basiri.
Siamo lieti di annunciare la pubblicazione del libro “Il legame linguistico e culturale tra Iran e Italia dall’antichità ad oggi” , scritto da Iman Mansoub Basiri e pubblicato dalla Tehran University Press.
Quest’opera rappresenta un affascinante e profondo viaggio nel campo della linguistica e degli studi comparati, esplorando le storiche relazioni linguistiche e culturali tra l’Iran e l’Italia. Attraverso un approccio analitico, l’autore traccia l’evoluzione delle lingue, partendo dal persiano antico e dalle lingue pre-latine, per esaminare come le strutture grammaticali, fonetiche e lessicali si siano trasformate e influenzate a vicenda nel corso dei secoli.
Un’attenzione particolare è rivolta ai prestiti linguistici (parole di origine persiana entrate nelle lingue italiche e nel latino), ai proverbi comuni e alla letteratura epica. Il libro offre infatti un interessante confronto tra capolavori immortali come lo Shahnameh di Ferdowsi e l’Eneide di Virgilio, analizzando i tratti comuni nei miti, nelle tradizioni cavalleresche e negli eroi epici.
Sull’Autore L’autore del libro, il Dr. Iman Mansoub Basiri, è professore presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università di Teheran. Ha conseguito il suo Dottorato di Ricerca in Italianistica presso l’Università degli Studi di Roma e possiede una profonda conoscenza sia della letteratura persiana che di quella italiana. È uno studioso di riferimento per gli studi comparati e ha già firmato importanti pubblicazioni in questo ambito, tra cui L’eredità di Roma (Storia della letteratura italiana), Storia dell’oratoria in Italia e Il Dolce Stil Novo nella letteratura iraniana e italiana.
Per chi è questo libro? Il volume è una risorsa preziosa per i ricercatori di linguistica, gli studenti di letteratura comparata, gli appassionati di storia culturale e per chiunque sia interessato a comprendere più a fondo le radici delle parole e le interazioni interculturali che hanno creato un solido ponte tra Oriente e Occidente.