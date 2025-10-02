Presentazione del Corso di Lingua, Cultura e Letteratura Persiana.
In occasione della Giornata di Hafez, il Sommo Poeta Persiano , La SSML San Domenico l’Istituto di grado universitario è lieta di annunciare un evento speciale dedicato alla presentazione del Corso di Lingua, Cultura e Letteratura Persiana, che si terrà lunedì 13 ottobre 2025 alle ore 14:00 presso la Sala San Tommaso della sede in Via Casilina 233, Roma. L’incontro si svolge in occasione della Giornata di Hafez, il Sommo Poeta Persiano, figura centrale della letteratura persiana e mondiale, i cui versi continuano a ispirare lettori e studiosi in tutto il mondo da oltre sette secoli. Un’opportunità formativa unica Il Corso di Lingua, Cultura e Letteratura Persiana rappresenta un percorso formativo di eccellenza nel panorama accademico italiano. Gli studenti potranno scegliere di frequentarlo come terza lingua, con un totale di 18 CFU, all’interno del Corso di Laurea Triennale in Mediazione Linguistica della SSML San Domenico, oppure come Corso singolo aperto a tutti coloro che desiderano approfondire la conoscenza di questa straordinaria tradizione culturale. Lo studio della lingua persiana offre l’accesso diretto a un patrimonio letterario millenario che comprende opere immortali di poeti come Rumi, Hafez, Ferdowsi e Saadi, oltre a rappresentare una competenza linguistica sempre più richiesta nel contesto delle relazioni internazionali, della diplomazia culturale e degli scambi commerciali con i paesi di lingua persiana. Programma dell’evento L’Open Day si articolerà in diversi momenti, pensati per offrire ai partecipanti un’esperienza immersiva nella cultura persiana: Saluti istituzionali della Prof.ssa Adriana Bisirri, Rettrice della SSML San Domenico, che darà il benvenuto ai partecipanti e illustrerà l’importanza strategica di questo nuovo corso nell’offerta formativa dell’istituto. Presentazione del corso, che verrà illustrata dal docente nel dettaglio il programma didattico, gli obiettivi formativi e le competenze linguistiche e culturali che gli studenti acquisiranno durante il percorso di studi. Verranno inoltre presentate le opportunità professionali legate alla conoscenza della lingua persiana nel contesto internazionale contemporaneo. Un momento poetico-musicale dedicato a Hafez: i partecipanti potranno ascoltare la lettura di alcuni dei più celebri versi del grande poeta persiano, recitati sia in lingua originale che in traduzione italiana. Le poesie saranno accompagnate da musica tradizionale persiana, creando un’atmosfera suggestiva che permetterà al pubblico di immergersi pienamente nella sensibilità estetica e spirituale della cultura persiana. Un workshop di arte calligrafica persiana : i partecipanti avranno l’opportunità di avvicinarsi all’antica arte della calligrafia, una delle espressioni artistiche più raffinate e apprezzate nel mondo persiano e islamico. Sotto la guida di esperti, sarà possibile sperimentare direttamente le tecniche della scrittura ornamentale, scoprendo come la calligrafia non sia solo un mezzo di comunicazione, ma una vera e propria forma d’arte che unisce estetica, spiritualità e maestria tecnica.
L’evento è aperto al pubblico e rappresenta un’occasione preziosa per studenti, appassionati di cultura orientale, studiosi e semplici curiosi che desiderano conoscere da vicino la ricchezza della tradizione persiana e le opportunità offerte dal nuovo corso di studi. Informazioni pratiche
Data: Lunedì 13 ottobre 2025
Orario: ore 14:00
Luogo: Sala San Tommaso, SSML San Domenico,
Via Casilina 233, Roma