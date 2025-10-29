Osare la Pace; La Missione di Sant’Egidio nel Mondo Contemporaneo.
In un’epoca segnata da conflitti sempre più complessi e divisioni profonde, la Comunità di Sant’Egidio continua a incarnare il coraggio di “osare la pace”. Fondata a Roma nel 1968, questa organizzazione ha fatto della diplomazia umanitaria e del dialogo la sua firma distintiva, dimostrando che la pace non è un’utopia irraggiungibile, ma una possibilità concreta quando c’è la volontà di costruirla.
Il Coraggio del Dialogo
“Osare la pace” significa avere il coraggio di sedersi al tavolo con chi appare come nemico, di cercare ponti dove altri vedono solo muri. Sant’Egidio ha dimostrato nei decenni che questa filosofia può produrre risultati tangibili: dal processo di pace in Mozambico negli anni ’90, che pose fine a una guerra civile devastante, agli accordi in Algeria, fino alle più recenti mediazioni in contesti africani complessi.
La forza di Sant’Egidio risiede nella sua capacità di agire come “terza parte” credibile, libera da interessi geopolitici diretti, capace di parlare con tutte le parti in conflitto mantenendo la propria indipendenza e il proprio focus sulla dignità umana.
L’Iran e le Sfide del Medio Oriente
Particolarmente significativo è l’impegno della Comunità nel contesto mediorientale, dove l’Iran rappresenta un nodo cruciale degli equilibri regionali. Sant’Egidio ha lavorato per mantenere canali di dialogo aperti , consapevole che l’isolamento non produce mai la pace ma solo ulteriore radicalizzazione.
Il dialogo con l’Iran riconoscere che solo attraverso il confronto continuo si possono creare le condizioni per cambiamenti positivi. La Comunità ha promosso incontri tra leader religiosi, accademici e rappresentanti della società civile, cercando di costruire quella fiducia necessaria per superare decenni di incomprensioni.
La Pace Come Costruzione Quotidiana
Sant’Egidio ci ricorda che la pace non è solo l’assenza di guerra, ma una costruzione quotidiana che passa attraverso gesti concreti: l’assistenza ai poveri, l’accoglienza dei rifugiati, la difesa dei diritti umani, l’abolizione della pena di morte, il dialogo interreligioso. Ogni corridoio umanitario aperto, ogni vita salvata, ogni ponte costruito tra comunità diverse è un atto di pace.
La Comunità opera in oltre 70 paesi, dimostrando che la pace è possibile anche nei contesti più difficili, dal Sud Sudan alla Repubblica Centrafricana, dalla Colombia al Myanmar. In ognuno di questi luoghi, “osare la pace” significa credere nella possibilità di cambiamento anche quando tutto sembra perduto.
Un Messaggio per il Nostro Tempo
In un momento storico in cui le tentazioni del conflitto e della chiusura sembrano prevalere, Sant’Egidio ci offre un messaggio di speranza radicato nella concretezza dell’azione. La pace richiede coraggio: il coraggio di ascoltare, di comprendere, di negoziare, di perdonare. Richiede anche pazienza, perché i processi di pace sono lunghi e complessi, ma l’alternativa è la perpetuazione della sofferenza.
“Osare la pace” è un invito rivolto a tutti: governi, organizzazioni internazionali, comunità religiose, singoli cittadini. È la convinzione che, come disse Andrea Riccardi, fondatore di Sant’Egidio, “la pace è il nome nuovo dello sviluppo” e che non ci può essere futuro senza la capacità di vivere insieme, rispettando le differenze e costruendo ponti di fraternità.
Conclusione
La lezione di Sant’Egidio è chiara: la pace non cade dal cielo, ma si costruisce con tenacia, creatività e coraggio. In un mondo che sembra aver dimenticato l’arte del dialogo, questa Comunità continua a seminare speranza, dimostrando che anche i conflitti più intricati possono trovare vie di soluzione quando c’è la volontà di “osare la pace”.
È un messaggio che risuona con particolare forza oggi, invitandoci a non rassegnarci alla logica della guerra e dell’odio, ma a credere nella possibilità di un mondo più giusto e fraterno.