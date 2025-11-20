Persia in Tavola

Viaggio tra Sapori e Cultura.
L’Istituto Culturale dell’Iran a Roma è lieto di annunciare una nuova iniziativa dedicata alla scoperta e valorizzazione della cucina persiana, patrimonio gastronomico di straordinaria ricchezza storica e culturale.
“Viaggio nei Sapori della Persia Millenaria” rappresenta un’occasione unica per il pubblico italiano di avvicinarsi a una delle tradizioni culinarie più antiche e raffinate del mondo, che affonda le sue radici in tremila anni di storia e che ha saputo influenzare le gastronomie di tutto il Medio Oriente, dell’Asia Centrale e del Mediterraneo.
Un’esperienza culturale a 360 gradi
L’evento si propone di far conoscere la cucina persiana non solo attraverso la degustazione dei suoi piatti più rappresentativi, ma anche mediante un percorso che ne illustra la storia, i valori, le tecniche di preparazione e il profondo legame con la cultura, la poesia e la filosofia persiana.
La cucina iraniana è molto più di un semplice insieme di ricette: è un’arte che unisce equilibrio dei sapori, principi della medicina tradizionale, pazienza nella preparazione e generosità nell’ospitalità. Ogni piatto racconta una storia millenaria e rappresenta un ponte tra passato e presente, tra Oriente e Occidente.
Tradizione e dialogo interculturale
L’iniziativa nasce dalla volontà di promuovere il dialogo interculturale attraverso uno dei linguaggi più universali: quello del cibo. La cucina persiana condivide con quella italiana valori fondamentali come l’importanza della famiglia, la convivialità della tavola, il rispetto per gli ingredienti di stagione e la trasmissione generazionale delle ricette tradizionali.
I partecipanti avranno l’opportunità di conoscere i pilastri della gastronomia persiana: il riso preparato secondo l’antica arte del polo, gli stufati dal lungo tempo di cottura (khoresh), l’utilizzo sapiente delle erbe fresche, il pane tradizionale, e di scoprire come questi elementi si intreccino con celebrazioni, riti e simboli che attraversano la cultura iraniana da millenni.
Un invito alla scoperta
L’Istituto Culturale dell’Iran invita gli appassionati di gastronomia, gli studiosi di culture orientali e professionisti nel settore di ristorazione e alberghiera a partecipare a questa esperienza che promette di coinvolgere tutti i sensi e di aprire una finestra su una civiltà ricca e affascinante.
Attraverso questa iniziativa, l’Istituto conferma il proprio impegno nella promozione della cultura persiana in Italia e nella costruzione di ponti di conoscenza e amicizia tra i due popoli.
La partecipazione è riservata ai giornalisti, professionisti nel settore di ristorazione e alberghiera.
Per informazioni:
Istituto Culturale dell’Iran a Roma
Email: [email protected]
Tel: 063052 207-8