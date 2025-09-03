Rabi’, il mese della gioia dei musulmani; un quadro di millecinquecento anni.
Il calendario lunare dell’Egira è stato per quattordici secoli il calendario comune dei musulmani del mondo. In questo calendario esistono due mesi chiamati Rabi’ (primavera): Rabi’ al-Awwal e Rabi’ al-Thani. Poiché la maggior parte dei riti e delle ricorrenze religiose come il digiuno, il pellegrinaggio, le pratiche raccomandate, le celebrazioni e i lamenti funebri sono registrati e fissati secondo il calendario lunare dell’Egira, la conoscenza di questo calendario è molto importante per comprendere i significati della cultura e della società iraniana, che è una società musulmana.
Il computo degli anni dell’Egira lunare si basa sulla rotazione della luna intorno alla Terra e il suo anno iniziale è l’anno dell’Egira decisiva del Profeta dell’Islam (pace su di lui). Il centro iniziale della predicazione del Profeta sigillo era la città della Mecca, ma dopo tredici anni egli e i suoi seguaci decisero di trasferirsi in una città chiamata Yathrib, dove attraverso l’organizzazione, il consolidamento e la liberazione dalla pressione, dalle minacce e dal terrorismo, il richiamo liberatore e giusto dell’Islam si diffuse nella regione della Penisola Arabica e in altre società. Questo viaggio civilizzatore è chiamato Egira.
Gli storici e i ricercatori hanno opinioni divergenti su come sia stato stabilito questo tipo di cronologia e sulla nascita ed evoluzione del calendario lunare, ma considerano Ali ibn Abi Talib, il più vicino compagno del Profeta, come il proponente e principale architetto di questa decisione importante e del suo consolidamento dopo la morte del Profeta.
L’origine di questo calendario è il primo di Muharram dell’anno in cui il nobile Profeta (pace su di lui) emigrò dalla nobile Mecca alla illuminata Medina. Questa origine è convenzionale e l’Egira del Profeta avvenne all’inizio di questo stesso mese di Rabi’, impiegando alcuni giorni per raggiungere Yathrib. Dopo l’ingresso del Messaggero di Dio, quella città divenne famosa come Medina al-Nabi (città del Profeta) e gradualmente non la chiamarono più Yathrib.
La decisione definitiva del Profeta di emigrare permanentemente e lasciare la Mecca avvenne naturalmente quando il piano più serio degli infedeli della Mecca per assassinarlo fu messo in atto, ma egli, per permesso di Dio, venne a conoscenza di questa cospirazione e attraverso una messa in scena riuscì a salvarsi con l’aiuto dei suoi compagni. Persino per evitare che il suo viaggio ed emigrazione fossero scoperti fino a mezzanotte, momento dell’esecuzione del piano, quella notte Ali ibn Abi Talib, figlio dello zio e futuro genero, dormì nel suo letto al suo posto. Questo grande sacrificio del Comandante dei Credenti (pace su di lui) per preservare la vita del Profeta dell’Islam divenne noto come l’evento di Laylat al-Mabit (la notte in cui Ali dormì al posto del Profeta) e naturalmente si aggiunge alla lista degli eventi interessanti del mese di Rabi’.
Ma al vertice degli importanti eventi storici accaduti in questo stesso mese e in questi stessi giorni c’è la nascita stessa del Profeta, che secondo la credenza dei musulmani avvenne il 12° o 17° giorno del mese. Quest’anno (nel 2025) passano 1447 anni dall’Egira del Profeta e se il Profeta aveva 53 anni al momento dell’Egira, quest’anno è il millecinquecentesimo anno della nascita di questo profeta abramitico e universale che miliardi di persone amano. La nascita del Profeta ha dato origine a vari riti, tradizioni e celebrazioni nel mondo islamico: in Iran si organizzano feste, musiche e celebrazioni, il diciassettesimo giorno del mese è festa nazionale e poiché cade dopo due mesi di lutto per l’Imam Hussein, molti matrimoni e feste prosperano in esso.
Quest’anno, su proposta della Repubblica Islamica dell’Iran e con l’approvazione dell’Organizzazione della Cooperazione Islamica, i paesi islamici dovrebbero impegnarsi maggiormente nel far conoscere il Profeta di pace, misericordia e razionalità a tutti i popoli del mondo, affinché il millecinquecentesimo anno della sua nascita sia onorato e il mondo si mobiliti ancora di più contro la distorsione e l’offesa ai profeti e ai libri sacri. Dare autenticità, rispetto e seguire le religioni abramitiche e i loro profeti: Maometto, Gesù e Mosè è una credenza comune e immutabile di tutte le sette islamiche, e anche i diritti umani e l’etica richiedono che tutti noi ci impegniamo contro l’islamofobia e la distruzione dell’immagine e della scuola dell’onorato Maometto Mustafa. A proposito, anche il matrimonio del Profeta con la famosa moglie e compagna efficace del suo movimento, Khadija, ebbe luogo nel mese di Rabi’ e naturalmente alla Mecca.
Inoltre, gli sciiti credono che il sesto Imam, che fu il rinnovatore della scuola e della condotta del Profeta e grande maestro e grande sheikh di molti studiosi del secondo secolo dell’Egira, cioè Ja’far ibn Muhammad, nacque anch’egli in questo stesso mese, e questa nascita merita gioia e congratulazioni. Con il martirio dell’undicesimo Imam degli sciiti, l’Imam Hassan Askari, l’8 di Rabi’ al-Awwal 260 dell’Egira, inizia l’Imamato di suo figlio, che è l’ultimo degli Imam e si trova in occultamento, e con la sua apparizione realizzerà ovunque gli obiettivi dei profeti e dei santi, e quindi anche questo inizio dell’Imamato viene celebrato.