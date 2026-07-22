Invito alla Rassegna di Documentari: Echi di Libertà.
Siamo lieti di invitarvi a un nuovo e imperdibile appuntamento dedicato all’approfondimento culturale e cinematografico.
Martedì 28 luglio 2026, alle ore 17:00, l’Istituto Culturale dell’Iran ospiterà la rassegna di cortometraggi documentari intitolata “Echi di Libertà”. Un’occasione preziosa per esplorare temi di profonda rilevanza storica, sociale e spirituale attraverso lo sguardo di tre autrici e autori d’eccezione.
L’incontro sarà moderato da Mario Tilgher, che ci accompagnerà nella visione e nell’analisi delle seguenti opere:
“L’addio a Khamenei” di Giulia Bertotto, giornalista.
“La Melodia della Civiltà” di Yousef Hassan Hassan Zadeh
“La via dei Martiri” di Puria Nabati. Un racconto intenso e viscerale che documenta la manifestazione e il grande pellegrinaggio di Arbaeen.
Dettagli dell’Evento:
Data: Martedì 28 luglio 2026
Orario: 17:00
Luogo: Istituto Culturale dell’Iran – Via Maria Pezzè Pascolato, 9 – Roma
Importante: Posti Limitati e Prenotazione Obbligatoria Per garantire la migliore fruizione dell’evento, i posti in sala sono limitati ed è pertanto richiesta la prenotazione. Vi preghiamo di confermare la vostra presenza il prima possibile contattando la segreteria organizzativa:
Email: [email protected]
Telefono: 06 3052 208
Vi aspettiamo per condividere insieme questo importante momento di visione e dialogo!