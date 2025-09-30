Oggi l’Iran celebra il maestro della poesia mistica persiana.
Oggi, 30 settembre, l’Iran celebra la Giornata Nazionale di Jalāl ad-Dīn Muhammad Rūmī, conosciuto in Occidente semplicemente come Rumi, uno dei più grandi poeti mistici della storia dell’umanità. A quasi otto secoli dalla sua morte, avvenuta a Konya nel 1273, i suoi versi continuano a illuminare i cuori di milioni di persone in tutto il mondo, trascendendo confini geografici, culturali e religiosi.
Il Poeta che Trasformò il Dolore in Estasi
Nato nel 1207 a Balkh, nell’attuale Afghanistan, Rumi fu un teologo e giurista islamico prima di intraprendere il sentiero mistico del sufismo. La sua vita cambiò radicalmente quando incontrò Shams-e Tabrizi, il derviscio errante che divenne suo maestro spirituale e fonte di ispirazione. La loro amicizia mistica, profonda e travolgente, trasformò Rumi da studioso accademico in poeta dell’amore divino.
Quando Shams scomparve misteriosamente, il dolore di Rumi si trasformò in una straordinaria esplosione creativa. Nacquero così le sue opere immortali, pervase da quella nostalgia divina che i sufi chiamano “ishq” – l’amore che brucia e purifica, che annienta l’ego per rivelare l’Assoluto.
Il Masnavi: L’Oceano della Sapienza
Il capolavoro di Rumi, il Masnavi-ye Ma’navi (Distici Spirituali), è un’opera monumentale di circa 25.000 versi. Attraverso storie, parabole e insegnamenti mistici, Rumi guida il lettore in un viaggio verso la conoscenza di sé e la realizzazione spirituale. Ogni racconto nasconde molteplici livelli di significato, dalla morale più immediata alle verità metafisiche più profonde.
Il Divan-e Shams-e Tabrizi, una raccolta di oltre 3.000 liriche dedicate al suo amato maestro, è invece un torrente di estasi mistica in cui Rumi canta l’ebbrezza dell’unione con il Divino. Qui troviamo alcuni dei versi più famosi della poesia mondiale: danze cosmiche, voli spirituali, metafore del vino dell’amore che inebria l’anima.
Rumi in Italiano: Un Tesoro Accessibile
Fortunatamente per i lettori italiani, negli ultimi decenni sono state pubblicate diverse traduzioni che permettono di avvicinarsi all’universo poetico di Rumi:
Le edizioni essenziali:
- “Poesie mistiche” (Rizzoli, BUR) – Una delle raccolte più accessibili e diffuse in Italia, con una selezione di liriche dal Divan che introduce il lettore alla poesia d’amore mistico di Rumi. Testo ideale per chi si avvicina per la prima volta al poeta persiano.
- “La religione dell’amore” (Mondadori) – Una raccolta curata che presenta i temi centrali della spiritualità di Rumi attraverso una selezione di versi organizzati tematicamente.
- “Mathnawi” (Luni Editrice) – La traduzione italiana del monumentale Masnavi, opera fondamentale per chi desidera immergersi nella profondità del pensiero sufì di Rumi.
- “Fihi ma fihi – In esso ciò che è in esso” (Boringhieri) – Una raccolta di discorsi e conversazioni di Rumi, che offre una prospettiva diversa sul suo insegnamento, più discorsiva e immediata.
- “I racconti del Masnavi” (Guanda) – Seleziona le storie e le parabole più belle dal Masnavi, rendendole accessibili anche a chi non vuole affrontare l’opera integrale.
Molte di queste traduzioni sono curate da studiosi e orientalisti italiani che hanno cercato di rendere non solo il significato letterale, ma anche la musicalità e la forza evocativa dei versi persiani, un compito non semplice data la ricchezza linguistica e simbolica dell’originale.
Un Messaggio Universale
Ciò che rende Rumi così attuale è la sua capacità di parlare all’essere umano universale, al di là di ogni etichetta religiosa. I suoi versi celebrano l’amore come forza cosmica che unisce tutto il creato, invitano alla tolleranza, al superamento dell’ego, alla danza gioiosa dell’esistenza.
“Là fuori, oltre le idee di giusto e sbagliato, c’è un campo. Ti aspetterò là”, scrive Rumi, indicando uno spazio di incontro che trascende le divisioni umane.
La sua poesia ci ricorda che la ricerca spirituale non è questione di rigore dogmatico ma di apertura del cuore, di capacità di vedere il Divino in ogni cosa, di trasformare la vita quotidiana in una danza sacra.
Una Celebrazione Necessaria
In un’epoca segnata da divisioni e incomprensioni, celebrare Rumi significa riconoscere il potere della poesia di costruire ponti tra culture e civiltà diverse. La sua eredità appartiene all’umanità intera: dall’Iran alla Turchia, dall’Afghanistan all’Occidente, milioni di persone trovano nei suoi versi consolazione, ispirazione e guida.
La Giornata Nazionale iraniana dedicata a Rumi non è solo un omaggio a un grande poeta persiano, ma un invito universale a riscoprire quella dimensione spirituale dell’esistenza che lui ha cantato con incomparabile maestria. In un mondo che spesso dimentica la dimensione interiore, Rumi ci ricorda che “sei nato con le ali, perché preferisci strisciare nella vita?”
“La ferita è il luogo in cui la Luce entra in te.” – Rumi
