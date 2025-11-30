Storico Evento Gastronomico. Cucina persiana sbarca a Roma

L’Iran Incontra l’Italia all’Hotel Mediterraneo di Roma.
Per la prima volta in Italia, la cucina persiana protagonista di un evento culturale di grande successo presso l’Hotel Mediterraneo
Roma – Si è tenuto presso il prestigioso Hotel Mediterraneo di Roma un evento senza precedenti che ha celebrato l’incontro tra due grandi tradizioni culinarie: quella iraniana e quella italiana. L’iniziativa, che ha registrato un’affluenza straordinaria e un successo al di là di ogni aspettativa, ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, operatori del settore turistico, giornalisti e appassionati di cultura gastronomica.
L’Ospitalità Persiana che Conquista Roma
l’evento è stato aperto dal discorso del direttore dell’Hotel Mediterraneo . Particolarmente toccante è stato l’intervento del Dottor Bettoja, che ha raccontato la sua esperienza personale in Iran: “Quando mi è stata proposta questa iniziativa, ho accettato con entusiasmo perché qualche anno fa ho avuto la fortuna di visitare il vostro bellissimo paese. Ciò che mi ha colpito più di tutto è stata l’ospitalità e il calore della gente. Le persone ci abbracciavano pur essendo noi perfetti sconosciuti.”
Il Dottor Bettoja ha riconosciuto nel progetto un’opportunità unica per arricchire Roma come città metropolitana, aprendo le porte a tradizioni culinarie che stanno emergendo sulla scena internazionale, e ha sottolineato come l’ospitalità iraniana rappresenti un modello da cui l’industria dell’accoglienza italiana può ancora imparare.
La Cucina Persiana: Arte, Salute e Tradizione
L’Ambasciatore iraniano dott. Sabouri ha offerto una prospettiva ancora più profonda sul significato della cucina persiana: “La cucina iraniana, prima di essere un insieme di ingredienti e ricette, è una storia; una storia che nasce dai diversi climi dell’Iran. Dal verde nord con i suoi stufati aromatici e agrodolci, al caldo sud energico con i suoi piatti di pesce e spezie calde.”
Ha inoltre evidenziato come la tavola iraniana non sia semplicemente un luogo dove consumare cibo, ma “un’arena per scambiare affetto, mostrare rispetto, conversare, ridere, creare ricordi e persino risolvere conflitti.” Un concetto che risuona fortemente con la tradizione conviviale italiana.
Un Ponte tra Due Civiltà Millenarie
Direttore dell’Istituto Culturale Iraniano a roma Dott. Emsmi, nel suo discorso e ha sottolineato con orgoglio il significato profondo di questo incontro: “Per me, in quanto iraniano, è motivo di grande orgoglio essere qui con voi. Siamo stati invitati in un mondo di diversità, sapori deliziosi e genialità culinaria. Ma dietro questa bellezza si cela un’autenticità che testimonia un’antica civiltà e la grandezza dello spirito di una nazione.”
Il direttore ha evidenziato come l’evento rappresenti una tribuna per tre pilastri fondamentali della cultura iraniana: la cucina unica delle donne iraniane, le tavole familiari e la celebre ospitalità persiana, sintetizzata nel motto “L’ospite è l’amato di Dio”.
Turismo Gastronomico: Una Nuova Frontiera di Collaborazione
Tutti gli intervenuti hanno concordato sull’enorme potenziale del turismo gastronomico come opportunità di collaborazione tra Iran e Italia. Come sottolineato dal Direttore dell’Istituto Culturale: “Il turismo gastronomico è una delle migliori opportunità dell’industria turistica odierna in Iran e in Italia. Vi invito a collaborare maggiormente per questo obiettivo, sia con un approccio artistico che commerciale.”
Un Successo che Apre Nuove Prospettive
L’evento si è concluso con una degustazione di piatti tradizionali iraniani che ha entusiasmato tutti i presenti, confermando come la cucina possa davvero essere un linguaggio universale capace di unire culture e persone.
Questo storico incontro rappresenta solo l’inizio di una collaborazione più ampia tra Iran e Italia nel campo della cultura gastronomica, aprendo nuove prospettive per scambi culturali, turistici e commerciali tra due paesi che condividono millenni di storia, arte e tradizione culinaria.
Un ringraziamento speciale va al Gruppo Hotel Mediterraneo Roma per aver reso possibile questo evento pioneristico che ha saputo celebrare l’autenticità delle culture e promuovere lo sviluppo del turismo culturale.