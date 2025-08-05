Torino Film Festival : apre le iscrizioni per la 43ª edizione dedicata a Paul Newman.
La 43ª edizione del Torino Film Festival si prepara a tornare protagonista della scena cinematografica italiana e internazionale. Dal 21 al 29 novembre 2025, per nove giorni consecutivi, la città sabauda ospiterà una delle manifestazioni cinematografiche più importanti del panorama nazionale, diretta da Giulio Base.
Il tema dell’edizione 2025: omaggio a Paul Newman
Quest’anno il festival rende omaggio a Paul Newman nel centenario della sua nascita. Volto tra i più amati della storia del cinema, sarà celebrato con una retrospettiva dedicata e sarà protagonista del manifesto ufficiale della 43ª edizione. Dopo aver dedicato l’edizione precedente a Marlon Brando, il Torino Film Festival continua così a celebrare le grandi stelle del cinema internazionale.
Scadenze e iscrizioni
ATTENZIONE ALLE SCADENZE:
- Deadline per le iscrizioni dei film: 5 settembre 2025
- Indicazioni per la restituzione delle copie: entro il 1 dicembre 2025
Le iscrizioni per partecipare alle selezioni sono già aperte e i filmmaker hanno tempo fino al 5 settembre per presentare le loro opere.
Le sezioni del festival
Il Torino Film Festival si articola in tre sezioni competitive principali:
SEZIONI COMPETITIVE:
- Concorso Internazionale Lungometraggi
- Concorso Internazionale Documentari
- Concorso Internazionale Cortometraggi
SEZIONI NON COMPETITIVE:
- Fuori Concorso: dedicata alla produzione cinematografica di particolare rilevanza
- Eventi Speciali: retrospettive e focus tematici
- Sezioni speciali: per valorizzare cinematografie emergenti e nuovi talenti
La filosofia del festival
Il Torino Film Festival si propone come luogo di incontro e confronto per il nuovo cinema internazionale nelle sue diverse prospettive e tendenze artistiche. La manifestazione dedica particolare attenzione alle cinematografie emergenti, ai giovani cineasti e agli indipendenti, privilegiando nelle sezioni competitive la conoscenza e la diffusione di film di nuovi autori caratterizzati dall’originalità stilistica e formale.
Conduzione e ospiti speciali
A condurre le serate di apertura e chiusura sarà Laura Chiatti, attrice italiana che accompagnerà il pubblico nelle due serate ufficiali del Festival, salendo sul palco del Teatro Regio di Torino a fianco del direttore Giulio Base.
Informazioni pratiche
Date: 21-29 novembre 2025 (9 giorni) Sede principale: Cinema Massimo e teatri di Torino Organizzazione: Museo Nazionale del Cinema Direzione: Giulio Base
Ogni film selezionato sarà proiettato fino a un massimo di 4 volte durante il festival. I film stranieri verranno proiettati in versione originale con sottotitoli.
Come partecipare
I filmmaker interessati possono iscrivere le proprie opere attraverso la piattaforma FilmFreeway o seguendo le indicazioni presenti sul sito ufficiale del festival . È fondamentale rispettare la scadenza del 5 settembre 2025 per le iscrizioni.
Per ulteriori informazioni:
- Email: [email protected]
- Telefono: +39 011 8138811
- Indirizzo: Via Cagliari, 34/c – 10153 Torino
Il Torino Film Festival si conferma ancora una volta come vetrina privilegiata per il cinema indipendente e punto di riferimento per gli addetti ai lavori e gli appassionati di cinema d’autore, pronto a stupire con una programmazione ricca di emozioni, grandi film da scoprire e visioni inedite.