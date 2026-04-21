Un colpo fatale alla civiltà umana

l’appello per la condanna delle violazioni dei diritti umani
“E coloro che, quando sono colpiti dall’oppressione, si difendono.” (Sacro Corano / Sura Ash-Shura / Versetto 39)
Uno dei massimi traguardi nella storia della civiltà umana è che la società, dopo due guerre mondiali devastanti, si sia orientata verso la pace, l’amicizia, il rifiuto di ogni forma di violenza e la tolleranza verso la diversità culturale. Questo evento ha rappresentato un punto di svolta fondamentale per l’evoluzione dell’umanità. Sociologi e giuristi sono riusciti ad approvare la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, seguita a breve distanza dalle quattro Convenzioni di Ginevra e da due Protocolli Aggiuntivi sul diritto internazionale umanitario, i quali hanno stabilito le regole per i conflitti armati. La stragrande maggioranza dei governi di tutto il mondo, membri delle Nazioni Unite, ha aderito a questi trattati.
Lo spirito fondamentale di tutte queste normative è il riconoscimento dei diritti altrui e della dignità umana, il principio più elevato che distingue l’essere umano dalle altre creature.
Le palesi violazioni del diritto internazionale umanitario
In base ai documenti e alle normative delle convenzioni sul diritto internazionale umanitario, è severamente vietato e costituisce una violazione colpire civili, in particolar modo donne e bambini, aree residenziali, scuole, università, siti religiosi e storici, musei, ospedali e personale medico, forze di soccorso, nonché infrastrutture civili come centrali elettriche, raffinerie, reti idriche, elettriche e del gas, ponti, strade, fabbriche, negozi, magazzini e scorte alimentari.
È con profondo rammarico che constatiamo come, in questo momento storico, paesi che si ergono a difensori della civiltà abbiano compiuto tali atti contro l’Iran. Questo non solo ha oppresso la nazione iraniana, ma ha inflitto un colpo letale alla reputazione e all’immagine stessa della civiltà umana. Tali azioni vanificano tutti gli sforzi compiuti nell’ultimo secolo e respingono l’umanità indietro di decine di secoli, all’epoca della barbarie e della ferocia.
Il ruolo fondamentale della società civile
Nonostante ciò, non dobbiamo perdere la speranza nella coscienza degli esseri umani risvegliati. È fondamentale intraprendere un percorso d’azione chiaro:
In primo luogo, tutte le violazioni del diritto internazionale umanitario causate dagli attacchi di aerei da caccia, droni e missili delle forze armate di Stati Uniti e Israele devono essere condannate da giuristi, avvocati e istituzioni civili.
In secondo luogo, tutte queste violazioni devono essere rigorosamente documentate dalle autorità competenti.
Infine, i casi devono essere presentati e perseguiti nelle sedi internazionali e regionali, tra cui le Nazioni Unite, la Corte Penale Internazionale e il Consiglio per i Diritti Umani.
L’assassinio di figure istituzionali e scienziati di un Paese rappresenta uno degli atti più atroci e aberranti, la cui gravità è un’evidenza della ragione pratica. Nessun essere umano, in tutta la storia, potrà mai giustificare simili azioni.
I media, le organizzazioni non governative (ONG), gli artisti e gli scrittori hanno l’enorme responsabilità di documentare e denunciare queste violazioni a livello nazionale e internazionale. Il massacro degli studenti della scuola di Minab e la distruzione della fabbrica farmaceutica figurano tra le violazioni più gravi. Condannare queste stragi e altre infrazioni, come la distruzione di abitazioni private e l’uccisione di civili (con particolare riferimento ai centri di ricerca scientifica), è un dovere etico e professionale di ogni attivista civile e difensore dei diritti umani.
Appello per la giustizia globale
Alla luce dei sacri versetti del Corano e delle tradizioni dei precettori divini, ritengo mio dovere far giungere la voce del popolo oppresso della mia amata terra alle orecchie di tutti i maestri di scienza, virtù ed etica sparsi in tutto il mondo. Chiedo a tutti di non sottrarsi ai propri doveri umani, di condannare con il linguaggio della scienza e della saggezza questi atti disumani, di privare i colpevoli del loro potere e, infine, di deferire gli autori di questi crimini contro l’umanità alla Corte Penale Internazionale esigendone la giusta punizione.
Seyed Mostafa Mohaghegh Damad Membro titolare e Presidente del Dipartimento di Studi Islamici dell’Accademia delle Scienze