A Teano si scopre il Museo Archeologico di Teheran, Un viaggio nell’antica Persia.
l prossimo appuntamento con la cultura e l’archeologia è fissato per sabato 14 febbraio 2026. Alle ore 16:30, nella splendida cornice della Sala del Loggione presso il Museo Archeologico di Teanum Sidicinum (Piazza Umberto I), si terrà un interessante incontro culturale dedicato alle meraviglie dell’Oriente.
Protagonista dell’evento sarà una conversazione incentrata su “Il Museo Archeologico di Teheran”, un’istituzione che custodisce alcuni dei più preziosi tesori della storia persiana e dell’umanità.
A guidare il pubblico in questo viaggio virtuale sarà il Dott. Antonio Salerno, Referente per il Patrimonio Archeologico della SABAP di Caserta e Benevento e già Direttore dello stesso Museo di Teano. La sua esperienza e conoscenza garantiranno un approfondimento di alto profilo scientifico e divulgativo.
L’incontro sarà introdotto da Jolanda Capriglione, Presidente dell’Associazione Sidicina “Amici dei Musei”.
L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Sidicina Amici dei Musei di Teano, in sinergia con il Club per l’UNESCO di Caserta, la Pro Loco Teano Teanum Sidicinum e l’Associazione Culturale Progetto per Rocca.
L’ingresso è aperto a tutti gli appassionati di storia, arte e archeologia che desiderano allargare i propri orizzonti culturali verso le grandi civiltà del passato.