Uno Scatto con Ferdowsi: La Primavera Persiana a Villa Borghese

Celebrazione del Sizdah Be Dar: un incontro per la natura, la pace e la solidarietà.
In occasione del Sizdah Be Dar, il tredicesimo giorno del nuovo anno persiano (Nowruz) e tradizionale festa della natura, invitiamo la cittadinanza, la comunità iraniana in Italia e tutti gli amanti della cultura a unirsi a noi per un momento di condivisione e speranza nel cuore verde di Roma.
Il Sizdah Be Dar segna la fine dei festeggiamenti del capodanno ed era considerato un giorno sacro nell’antico Iran, dedicato al profondo legame tra l’essere umano e la natura. In questa giornata, la tradizione vuole che si esca dalle proprie case per trascorrere il tempo all’aperto, allontanando le negatività e accogliendo la rinascita della terra.
La costante concomitanza della primavera iraniana con la Pasqua e la visione condivisa da cittadini iraniani e italiani sui valori di pace, famiglia e rinnovamento, rappresentano oggi più che mai un’occasione preziosa. In tempi difficili, in cui le ombre dei conflitti oscurano la luce del sole, questo evento vuole essere un pretesto per stare insieme, parlare di pace e celebrare la vita.
E quale luogo migliore per farlo se non accanto al monumento della voce più alta dell’identità iraniana? Vi diamo appuntamento a Villa Borghese, in Piazzale Ferdowsi, sotto la statua del Sommo Poeta Ferdowsi. Possa il calore emanato dai cuori di chi ama la vita e si oppone alla guerra rendere ancora più rigogliosi i fiori di questa primavera.
L’Iniziativa: “Uno Scatto con Ferdowsi” Invitiamo tutti a recarsi presso la statua di Ferdowsi, trascorrere un’ora in armonia e scattare una fotografia con il monumento. Le foto raccolte andranno a comporre un album virtuale che pubblicheremo per testimoniare la nostra solidarietà e il nostro amore per le tradizioni e per la pace.
Quando: Giovedì 2 Aprile (13 Farvardin),
- Ora: Quando volete
Dove: Piazzale Ferdowsi, Villa Borghese, Roma
Come partecipare: Scatta una foto con la statua e inviala all’indirizzo mail [email protected]