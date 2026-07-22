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Webinar Internazionale; In Piedi nella Polvere

In Piedi nella Polvere: L’aggressione al patrimonio mondiale dell’Iran.

Siamo di fronte a una ferita profonda che non colpisce solo una nazione, ma l’intera umanità. I recenti e drammatici attacchi hanno gravemente danneggiato siti storici inestimabili in Iran, luoghi tutelati come patrimonio nazionale e tesori iscritti nelle liste del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO.

Per fare luce su questa tragedia, analizzarne le conseguenze e discutere le azioni necessarie, l’Istituto Culturale dell’Iran vi invita a partecipare al webinar internazionale congiunto Iran-Italia:

IN PIEDI NELLA POLVERE  Analisi delle dimensioni giuridiche, tecniche e culturali dei danni al patrimonio culturale e ai siti Patrimonio Mondiale.

L’incontro vedrà la partecipazione di illustri accademici ed esperti internazionali, uniti per documentare la distruzione della memoria storica e delineare le prospettive per la sua salvaguardia.

Dettagli dell’Evento

Relatori

  1. Prof. Fabio Cavulli

  2. -Professore di Metodologie della ricerca archeologica presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

  3. Prof. Fabio CarboneDirettore del centro di ricerca sullo sviluppo globale economico e sociale-GESD, Università di Northampton; leader umanitario.

  4. Dott. Hojatollah Ayoubi – Consigliere Superiore del Ministro della Cultura della Rep. Isl. dell’Iran e Capo del Centro per gli Affari Internazionali e la Diplomazia del Ministero

  5. Asadollah Haghani – Giornalista specializzato in patrimonio culturale del Ministero della Cultura della Rep. Isl. dell’Iran e dell’agenzia Miras

 Tematiche del Webinar

 Dimensioni Giuridiche e Responsabilità

  • L’importanza della tutela del patrimonio mondiale in situazioni di guerra e crisi.

  • I quadri giuridici internazionali e gli obblighi degli Stati.

  • La responsabilità giuridica per i danni e la distruzione del patrimonio mondiale.

 Dimensioni Tecniche (I danni al patrimonio durante la Guerra di Ramadan)

  • Valutazione dei danni causati dal conflitto agli edifici storici.

  • Misure preventive pre-crisi.

  • Presentazione di esperienze sul campo e azioni di emergenza in tempo di guerra.

  • Documentazione, monitoraggio e stima delle perdite.

Dimensioni Culturali e Sociali

  • Le conseguenze culturali e sociali dei danni al patrimonio dell’umanità.

  • Il ruolo fondamentale delle comunità locali, delle università, dei media e delle ONG.

  • Campagne nazionali e internazionali a sostegno del patrimonio culturale colpito.

  • La diplomazia culturale e le strategie di cooperazione internazionale.

  • Proposte per azioni congiunte mirate alla salvaguardia e al restauro.

 Prospettive

  • Lezioni apprese dalle recenti guerre e crisi internazionali

  • Presentazione di proposte operative e linee guida politiche.

  • Azioni per il rafforzamento della cooperazione globale.

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