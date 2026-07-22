In Piedi nella Polvere: L’aggressione al patrimonio mondiale dell’Iran.
Siamo di fronte a una ferita profonda che non colpisce solo una nazione, ma l’intera umanità. I recenti e drammatici attacchi hanno gravemente danneggiato siti storici inestimabili in Iran, luoghi tutelati come patrimonio nazionale e tesori iscritti nelle liste del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO.
Per fare luce su questa tragedia, analizzarne le conseguenze e discutere le azioni necessarie, l’Istituto Culturale dell’Iran vi invita a partecipare al webinar internazionale congiunto Iran-Italia:
IN PIEDI NELLA POLVERE Analisi delle dimensioni giuridiche, tecniche e culturali dei danni al patrimonio culturale e ai siti Patrimonio Mondiale.
L’incontro vedrà la partecipazione di illustri accademici ed esperti internazionali, uniti per documentare la distruzione della memoria storica e delineare le prospettive per la sua salvaguardia.
Dettagli dell’Evento
Data: Mercoledì 29 Luglio 2026
Orario: 13:00
Collegamento: https://meet.google.com/oxt-xhfq-itz
Relatori
Prof. Fabio Cavulli
-Professore di Metodologie della ricerca archeologica presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.
Prof. Fabio CarboneDirettore del centro di ricerca sullo sviluppo globale economico e sociale-GESD, Università di Northampton; leader umanitario.
Dott. Hojatollah Ayoubi – Consigliere Superiore del Ministro della Cultura della Rep. Isl. dell’Iran e Capo del Centro per gli Affari Internazionali e la Diplomazia del Ministero
Asadollah Haghani – Giornalista specializzato in patrimonio culturale del Ministero della Cultura della Rep. Isl. dell’Iran e dell’agenzia Miras
Tematiche del Webinar
Dimensioni Giuridiche e Responsabilità
L’importanza della tutela del patrimonio mondiale in situazioni di guerra e crisi.
I quadri giuridici internazionali e gli obblighi degli Stati.
La responsabilità giuridica per i danni e la distruzione del patrimonio mondiale.
Dimensioni Tecniche (I danni al patrimonio durante la Guerra di Ramadan)
Valutazione dei danni causati dal conflitto agli edifici storici.
Misure preventive pre-crisi.
Presentazione di esperienze sul campo e azioni di emergenza in tempo di guerra.
Documentazione, monitoraggio e stima delle perdite.
Dimensioni Culturali e Sociali
Le conseguenze culturali e sociali dei danni al patrimonio dell’umanità.
Il ruolo fondamentale delle comunità locali, delle università, dei media e delle ONG.
Campagne nazionali e internazionali a sostegno del patrimonio culturale colpito.
La diplomazia culturale e le strategie di cooperazione internazionale.
Proposte per azioni congiunte mirate alla salvaguardia e al restauro.
Prospettive
Lezioni apprese dalle recenti guerre e crisi internazionali
Presentazione di proposte operative e linee guida politiche.
Azioni per il rafforzamento della cooperazione globale.